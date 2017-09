Laufenburg Sommerserie "Unser Wasser": Das sollte beim Schwimmen im Rhein beachtet werden

Unser Wasser: Das Baden im Rhein ist für viele eine reizvolle Alternative zum Freibad. Dabei müssen Schwimmer aber einiges beachten. Experten von Wasserschutzpolizei, DRLG und Feuerwehr geben Tipps.

Laufenburg/Murg – Heiße Temperaturen, Sonne und eine hohe Trockenheit locken jedes Jahr viele Badebegeisterte ins kühle Nass. Doch nicht alle wählen hierfür das Laufenburger Gartestrandbad oder das Naturbad Murhena in Murg, sondern wagen sich in den Rhein. Hierfür gibt es viele vermeintlich geeignete und beliebte Stellen: Die obere und untere Buhne beim „Tausendfüßler“ in Laufenburg, die Badstube in Laufenburg/CH und in Murg entlang des Rheinufers. Doch, was macht das Baden im Rhein so viel attraktiver als der sichere Besuch eines dafür vorgesehenen Schwimmbades?

„Hier im Rhein gehen nicht so viele Leute ins Wasser wie im Schwimmbad. Hier ist es weniger voll“, erklärt Julian (14) und hüpft dabei ins Wasser. Beaufsichtigt wird er dabei von seiner Mutter. Auch Caroline und Miriam (beide 16) kommen öfter zum Baden im Rhein. „Dafür müssen wir keinen Eintritt bezahlen und haben dennoch ein cooles Badeerlebnis“, betonen sie. Für viele ist es sicherlich auch eine Art Mutprobe, im Rhein schwimmen zu gehen.

Aber nicht nur Kinder und Jugendliche bevorzugen das Schwimmen im Rhein, auch Erwachsene und erfahrene Schwimmer wagen sich immer wieder in die Stromschnellen. „Das Wasser im Rhein ist deutlich kühler und somit erfrischender als in einem Schwimmbad. Des Weiteren kann man sich auch nur kurzweilig aufhalten und gibt dafür kein Geld aus“, beschreibt Christian (35) sein Motiv, im Rhein schwimmen zu gehen. „Zudem gibt es hier nicht so viele Schaulustige, die einen beobachten“, ergänzt Monika (45).

Hinzu kommt, dass es sich auch um ein richtiges Familienerlebnis handelt, einen Nachmittag gemeinsam mit Picknickdecke und Badesachen am Rheinufer zu verbringen. Auch das Erlebnis, sich von der Strömung treiben zu lassen, ist ein besonderer Reiz, den man in einem Schwimmbad so nicht erleben kann.

Timo Stern, Vertreter der Wasserschutzpolizei Hochrhein, schildert die Sicht der Behörden und gibt dabei zu bedenken, dass die starke Strömung und die Strudel im Verhältnis zu den ruhigeren Badeseen unterschätzt werden können. Auch seien die geringere Wassertemperatur, der Schiffsverkehr und die Nähe zu den Rheinkraftwerken Gefahrenpunkte. Grundsätzlich sei das Baden am Hochrhein, abgesehen von Abschnitten an Anlegestellen, Wehren und technischen Anlagen, jedoch erlaubt. Gerät man beim Rheinschwimmen in Not, so muss man unter bestimmten Umständen die Bergungskosten selbst übernehmen.

„Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass man sich und die eigenen Schwimmfähigkeiten realistisch einschätzen sollte und wenn man sich nicht sicher ist, sollte man den Rhein lieber meiden“, erläutert Stern. Entscheidet man sich dennoch dazu, im Rhein schwimmen zu gehen, so sei es ratsam, die Familie oder das persönliche Umfeld über dieses Vorhaben zu informieren und es zu vermeiden, alleine baden zu gehen. „Man sollte es auf keinen Fall darauf anlegen und länger gegen die Strömung schwimmen“, warnt Stern weiter. Für alle Fälle sollte auch immer eine Schwimmhilfe greifbar sein, um bei Erschöpfung oder gesundheitlichen Beschwerden, wie einen Krampfanfall, vorbereitet zu sein.

Feuerkommandant Markus Rebholz und der technische Leiter der DLRG-Ortsgruppe Laufenburg, Markus Eschbach, gehen speziell auf den Rheinabschnitt in Laufenburg ein. Große Gefahrenpunkte dort sind die Enge, der Flussverlauf und die Veränderungen des Geschiebes, welche Strömungen unterhalb der Wasseroberfläche erzeugen. Zudem bestehe auch im Hochsommer bei längerem Aufenthalt im Wasser die Gefahr der Unterkühlung. Fehlende Ortskenntnisse und die Unterschätzung örtlicher Gegebenheiten führen auch oftmals zu Gefahrensituationen. 2017 gab es bisher zwei Einsätze, bei denen Feuerwehr und DLRG ausrücken mussten. Eine Person konnte gerettet werden; im anderen Fall handelte es sich um eine Leichenbergung. Im Vorjahr waren drei ortskundige Schwimmer in Not geraten, von denen einer ertrank.

„Der Rhein ist gerade im Hochsommer ein Anziehungspunkt, gerade auch durch die vorhandene Altstadtkulisse“, sind sich Rebholz und Eschbach einig. Auch die vielfach genutzten Badestellen seien grundsätzlich nicht unbedenklich, denn das Wasser ist auch dort mehrere Meter tief und zudem bestehen ständige Änderungen der Wasserqualität, -temperatur und –trübung sowie der Strömungsverhältnisse und Treibung. Auch Markus Rebholz und Markus Eschbach haben einige Tipps, falls es doch eine Erfrischung im Rhein sein muss: „Es ist weder ratsam mit Alkohol im Blut noch bei Dunkelheit baden zu gehen. Ist man ortsfremd, so sollte man die Gegend im Vorfeld erkunden. Eine Weste oder Schwimmkappe in Signalfarbe kann im Notfall das entscheidende Erkennungsmittel sein. Kinder sollten generell nicht mit aufs Wasser genommen werden, auch nicht auf Luftmatratzen oder Ähnlichem.“

Doch, was wird unternommen, um der Bevölkerung die Gefahren des Rheins und den Umgang damit näherzubringen? In Bad Säckingen findet bei guten Wetter- und Strömungsverhältnissen das alljährliche Zwei-Brücken-Schwimmen statt, das von der SLRG Fraktion Fricktal und der DLRG Bad Säckingen beaufsichtigt wird. Die Schwimmer müssen hierzu in Gruppen schwimmen und Badekappen als Erkennungsmarke tragen. Die Strecke hat eine Länge von 3,5 Kilometern, auf der die Schwimmer dauerhaft von mit DLRG, Feuerwehr und THW besetzten Booten begleitet werden. Das stellt damit eine sichere Variante dar, das Rheinerlebnis für sich zu entdecken.

Darum ist das Baden so riskant