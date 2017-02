Laufenburg Shashi Shukla neuer Pulver-CEO bei H. C. Starck

Thomas Jüngling, bisheriger Geschäftstführer der H. C. Starck Surface Technology & Ceramic Powders GmbH verlässt das Unternehmen zum Monatsende.

Bei H. C. Starck verlässt der Laufenburger Standortleiter und Geschäftsführer der Surface Technology & Ceramic Powders GmbH, Thomas Jüngling, am 28. Februar das Unternehmen. Ab 1. März werde Shashi Shukla Jünglings Aufgaben als CEO übernehmen, erklärte H. C. Starck auf Anfrage unserer Zeitung. Jüngling verlasse das Unternehmen "auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen".

Jüngling war im November 2014 von 3M zu Starck gekommen, wo er die für das Laufenburger Werk Enag besonders wichtige Spezialpulver-Division leitete. Nach der Umwandlung der drei Divisionen in rechtlich selbständige GmbHs wurde er im August 2016 Geschäftsführer der Surface Technology & Ceramic Powders GmbH mit 380 Beschäftigten, 220 davon in Laufenburg. Jüngling habe substanzielle "Beiträge zur Weiterentwicklugn der Division" geleistet, so H. C. Starck.

Der 47-jährige Diplom-Ingenieur Shukla ist ausweislich seiner Profile auf sozialen Berufsnetzwerken seit Oktober 2013 Vize-Präsident Business Development der Firma GKN Powder Metallurgy in Radevormwald bei Wuppertal. Das Unternehmen ist Teil der international operierenden britischen GKN-Gruppe, die Weltmarktführer im Bereich Pulvermetallurgie und daraus hergestellter Produkte ist. H. C. Starck selbst machte keine näheren Auskünfte zu Shukla und ob er wie bisher Jüngling in Laufenburg als Standortleiter fungieren wird.