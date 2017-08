Laufenburg Serie "Unser Wasser": Der lange Weg von der Quelle zum Hahn

Das Trinkwasser in Laufenburg unterliegt – wie in Deutschland üblich – strengen Kontrollen. Allerdings kann der Kalkgehalt regional zum Teil stark variierein. Eine Enthärtung des Wassers ist oft mit hohen Kosten verbunden.

Mit allen Wassern gewaschen wird in Laufenburg. Während Bürger in Hochsal und Rotzel sich über sehr weiches Wasser freuen können, knirschen die Bewohner von Grunholz, Luttingen, Hausenstein, Laufenburg, Rhina, Stadenhausen und Binzgen ob des hohen Kalkgehalts in ihrem Trinkwasser mit den Zähnen.

Das Thema beschäftigt die Stadt bereits seit 30 Jahren. Bereits 1978 wurde der damalige Laufenburger Bürgermeister, Albert Wasmer, aus den Reihen des Gemeinderates aufgefordert, über eine zentrale Wasserenthärtungsanlage für die kommunalen Wasserversorgungsanlagen nachzudenken. Hintergrund seinerzeit war, dass das Trinkwasser der Stadt nach Inbetriebnahme der beiden Tiefbrunnen in Stadenhausen härter geworden war. Wasmer begründete dies damit, dass Grundwasser viel härter sei, als Quellwasser. Denn während Hochsal und Rotzel von Schwarzwaldquellen versorgt werden, bekommt der Rest der Gemeinde sein Wasser aus den kalkhaltigen Schichten des Schweizer Jura. Beiden Wassern bescheinigt Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger „hervorragende Trinkwasserqualität“.

Das Thema landet regelmäßig auf dem Ratstisch, bestätigt Ulrich Krieger. Und genauso neutral, wie viele Bürger sich ihr Wasser wünschen, nimmt er sich des Themas an. Aktuell hat die Stadt Anfang des Jahres ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches das Verfahren der Umkehrosmose zur Reduzierung der Wasserhärte auf seine Machbarkeit hin überprüft. Ulrich Krieger rechnet damit, dass die technische Seite der Umkehrosmose Anfang des kommenden Jahres geklärt ist. Danach folgt Teil zwei der Untersuchung: Die wirtschaftliche Seite.

Zum einen wird hier ermittelt, welche Kosten die Stadt zu tragen hat, sollte sich die Umkehrosmose als technisch möglich erweisen, und wie sich das auf die Wassergebühren der Bürger auswirkt. Dem gegenüber solle aber auch aufgestellt werden, was eine private Entkalkungsanlage koste, so der Rathauschef. Denn eines weiß Krieger auch: „Viele Bürger wollen gar keinen chemischen Eingriff in ihr Trinkwasser“.

Auf die Gefahren eines chemischen Eingriffes in die natürlichen Trinkwassergegebenheiten wies seinerzeit auch Albert Wasmer hin und empfahl, man solle „das kleinere Übel wählen und, wo notwendig, eine Haushaltsenthärtungsanlage installieren.“ Leopoldt Hatz von den städtischen Wasserwerken ergänzte seinerzeit, es brauche im Stadtgebiet von Laufenburg täglich 1,2 Tonnen Kochsalz, um das Wasser zu enthärten. Für die öffentlichen Gewässer eine erhebliche Belastung, so Hatz.

Lange diskutiert wurden am Ratstisch drei Varianten. Die erste: Die Stadt hängt sich an das Wassernetz von Bad Säckingen an. „Die Wasserversorgung Laufenburgs wurde nach der Eingemeindung komplett auf eigene Füße gestellt. Wir sind hier autark“, begründet Bürgermeister Ulrich Krieger, warum die Räte diese Variante ablehnten. Die zweite Variante war die Neuerschließung eines Trinkbrunnens außerhalb der harten Wasserschicht. „Zum einen war diese Variante sehr teuer, zum anderen stellte sich die schwierige Frage, wo diese Anlage gebaut werden kann“, so der Rathauschef. Auch die dritte Variante überzeugte den Rat nicht: Der Bau einer zentralen Enthärtungsanlage. „Im Grunde sprechen wir hier von einer kleinen Chemiefabrik“, so Krieger. Kosten, Aufwand und jährliche Instandshaltungskosten wären auch hier immens hoch gewesen. Der Bau alleine wird mit rund 1,6 Millionen Euro beziffert, dazu jährliche Betriebskosten in Höhe von mehr als 160 000 Euro. Die Folge wäre eine erhebliche Vertreuerung des Wasserpreises für alle Bürger.

Und nun also die Umkehrosmose. Vereinfacht gesagt wird hier mit einer Druck erzeugenden Pumpe Wasser durch eine synthetische, halbdurchlässige Membrane gepresst, die Wassermoleküle durchlässt, Unreinheiten des Eingangswassers jedoch nicht. Auf der einen Seite der Membrane sammelt sich also reines Wasser, auf der anderen Seite die Belastungsstoffe. Dieses Verfahren wird in Haushalten zur Trinkwasser- und in der Industrie auch zur Brauchwasseraufbereitung verwendet. Die Stadt folgt mit dem derzeit laufenden Gutachten einer Ende 2015 von SPD-Stadtrat Robert Terbeck gegeben Anregung. Das Thema kalkhaltiges Wasser wird die Räte noch weiterhin beschäftigen. Spätestens im kommenden Jahr, wenn die Machbarkeit der Umsetzung der Umkehrosmose schwarz auf weiß auf dem Tisch liegt.

"Ich trinke das Wasser sehr gerne"

Wolfgang Winkelmann: Der Pensionär ist vor einigen Jahren gemeinsam mit seiner Frau vom Laufenburger Städtle nach Rotzel gezogen. Das weiche Wasser dort ist ihm sofort aufgefallen. „Ich trinke es sehr gerne“, so der 83-Jährige. Im Städtle sei auch für ihn das harte Wasser ein großes Problem gewesen, erinnert er sich. „Wir hatten eine Entkalkungsanlage im Haus – viel geholfen hat sie aber nicht“, so Winkelmann. In Rotzel gehört das Wasser für ihn mit zur hervorragenden Lebensqualität, die er in diesem Laufenburger Ortsteil genießt.

Klaus Münter wohnt in Binzgen. „Das kalkhaltige Wasser kostet mich jährlich zwischen 600 und 800 Euro“, beziffert der Hausbesitzer die Kosten für die jährliche Reinigung des Heizungsaggregates und der Durchlauferhitzer vom Kalk. Die meiste Arbeitszeit der Fachfirmen werde dafür gebraucht, teils zentimeterdicke Kalkschichten zu entfernen, so Münter. Geschmacklich genießt er das Wasser jedoch sehr. Eine Erhöhung des Wasserpreises würde der Pensionär in Kauf nehmen, wenn dafür die Kalkproblematik gelöst werde.

Paula Weber ist beim Thema künstliche Entkalkung eher skeptisch. Die 82-Jährige weiß ebenfalls um die Nachteile des hohen Kalkgehaltes im Wasser und hat vergangenes Jahr privat eine Kalkschutzanlage in ihrem Haus einbauen lassen. Allerdings diene diese Anlage in erster Linie dem Schutz der Leitungen, so die Laufenburgerin. Den Kalk findet sie vor allem beim Putzen und Reinigen beispielsweise des Wasserkochers lästig – auf die Mineralstoffe im Wasser verzichten wolle sie aber nicht.