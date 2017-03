Rhina Schwerer Unfall: Motorradfahrer erleidet schwere Beinverletzungen

Schwere Beinverletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Rhina erlitten. Er war laut Polizei von einem abbiegenden Autofahrer gerammt worden.

Rhina/Murg – Schwere Verletzungen hat am Mittwochabend ein 31 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Rhina erlitten. Ein 40 Jahre alter Mann fuhr gegen 17.15 Uhr mit seinem Audi von Laufenburg in Richtung Rhina. Auf Höhe des Ferrowegs wollte er laut Polizei nach links auf ein Grundstück abbiegen, musste zunächst aber ein entgegenkommendes Auto durchfahren lassen. Als er dann losfuhr, stieß er mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen.

Der Motorradfahrer stieß mit dem Bein gegen den Kotflügel und kam nach etwa 80 Metern zum Liegen. Sein Motorrad rutschte weiter über die Straße, überquerte ein Bachbett und kam etwa 120 Meter nach dem Kollisionspunkt zum Stehen, heißt es im Polizeibericht.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Beinverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen. Am Motorrad entstand Totalschaden, am Auto dürfte die Schadenshöhe laut Polizei bei 2000 Euro liegen. Die Straße war zwischen Murg und Rhina zwei Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.