Laufenburg Schwerer Crash auf der L 154

Ein Verletzter und zwei Autos stark demolierte Autos in Laufenburg.

Auf der L 154 in Laufenburg ereignete sich am Dienstagmorgen eine folgenschwere Karambolage. Kurz nach 8 Uhr bog ein 79-jähriger Autofahrer von der Andelsbachstraße in die Waldshuter Straße ein. Hierbei missachtete der Senior die Vorfahrt eines von links herankommenden Mercedes-Fahrers. Dieser versuchte noch auszuweichen, prallte aber dennoch frontal in die linke Seite des einbiegenden Autos. Der 31-jährige Mercedes Fahrer erlitt nach ersten Einschätzungen leichtere Verletzungen. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.