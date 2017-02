Laufenburg Schwarzwaldverein Laufenburg auf gutem Weg

Der Schwarzwaldverein Laufenburg hat ertmals mehr als 300 Mitglieder. Das Jahresprogramm 2017 liegt jetzt vor.

Der Schwarzwaldverein Laufenburg boomt, die Zahl seiner Mitglieder ist auch vergangenes Jahr weiter gewachsen. „Wir haben Ende 2016 die 300er-Marke überschritten“, freut sich Vorsitzende Ines Zeller. Einer der Gründe für den Zulauf ist sicherlich das attraktive Jahresprogramm, das Vorstand und Wanderführer seit langem auf die Beine stellen. Es wird ab Donnerstag verteilt. 31 Veranstaltungen stehen dieses Jahr im Kalender. Die erste fand am Samstag statt. 35 Personen kamen zum „Nacht-Ge(h)-Dicht“.

Eine feste Größe im Team des Schwarzwaldvereins war bis zu seinem überraschenden Tod Anfang Dezember Gert Philipp. Auch zum Jahresprogramm 2017 hat der langjährige Vorsitzende wieder viel beigetragen, allen voran die 14. Familienfahrt vom 3. bis 16. Juni an die bretonische Atlantikküste in Laufenburgs Partnerstadt Le Croisic. Schon 90 Teilnehmer haben sich dafür angemeldet.

„Le Croisic findet statt“, sagt Ines Zeller. „Aber sicherlich unter anderen Bedingungen, Wir können das ohne Gerd nicht mehr in allen Punkten so machen, wie bisher. Die Familienfahrten nach Le Croisic wollen wir aber auf jeden Fall aufrechterhalten.“ Eine der Änderungen: Bisher konnten auch Nichtmitglieder sich an der Familienfahrt des Schwarzwaldvereins beteiligen, sie soll künftig Mitgliedern vorbehalten sein. Auch dadurch erhofft sich der Schwarzwaldverein Laufenburg weiteren Zuwachs.

Vier weitere Exkursionen „Familie im Schwarzwaldverein“ wird es 2017 geben. tragen Philipps Handschrift. Es werden die Kläranlage, das Wasserwerk und das neue Feuerwehrhaus in Laufenburg sowie die Aue Rietheim im Elsass besucht. Zwei Wanderungen sind dem Jubiläum 500 Jahre Reformation gewidmet. Am Samstag, 30. September, begeben sich ausschließlich Frauen auf die Spuren von Wibrandis Rosenblatt. „Sie ist 1504 in Säckingen geboren, zog später nach Basel und war nacheinender mit vier Reformatoren verheiratet, darunter Oekolampad, die sie alle überlebt hat“, sagt Zeller. Die zweite Wanderung heftet sich am Samstag, 28. Oktober, in Grießen an die Spuren einer bis heute äußerst umstrittenen Persönlichkeit der Reformationszeit: Thomas Müntzer. Der Prediger wirkte während des Bauernkriegs 1524 acht Wochen in Grießen und rief zusammen zum Kampf gegen die weltliche Herrschaft auf. Als Wanderführer fungiert der evangelische Pfarrer Detlev Jobst.

Die Exkursion ist Teil des offiziellen Programms der Evangelischen Landeskirche Baden zum Reformationsjubiläum. Natürlich gibt es auch wieder jede Menge klassische Wanderungen in durch den Schwarzwald und im Jura. Für ganz harte ist die Weitwanderung am Samstag, 17. Juni, gedacht. Auf dem Hotzenwald-Querweg geht es 46 Kilometer von Schopfheim nach Waldshut. Zeller: „Wir hatten das Angebot schon vergangenes Jahr im Programm. Aber wir mussten sie zweimal absagen. Zuerst wegen Dauerregen, dann wegen zu großer Hitze.“

Aus dem Jahresprogramm des Schwarzwaldvereins