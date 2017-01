Laufenburg Schützen starten mit Pokalen ins neue Jahr

Beim diesjährigen Neujahrsschießen des Schützenvereins Laufenburg erhielten Heidi Gloor, Patrick Lüthy und Michael Schmidt die Pokale.

Laufenburg (her) Beim diesjährigen Neujahrsschießen des Schützenvereins 1926 Laufenburg holte sich Heidi Gloor mit 79 von 100 möglichen Ringen im Luftpistole-Schießen den Pokal. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Patrick Lüthy mit 75 und Michael Schmidt mit 72 Ringen.

Im Luftgewehr Schießen belegte Marcel Feusi mit 192 von 200 möglichen Ringen den ersten Rang und konnte den Pokal mit nach Hause nehmen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Michael Schmidt (188 Ringe) und Thomas Ranz (185 Ringe). In der Gesamtwertung, Luftgewehr und Luftpistole, belegte Michael Schmidt mit 260 Ringen den ersten Rang und wurde dafür mit einem Pokal belohnt. Die Plätze zwei und drei erreichten Patrick Lüthy (259 Ringe) und Katrin Hochleitner (249 Ringe).

An dem vereinsinternen Wettbewerb beteiligten sich 22 Mitglieder des Schützenvereins Laufenburg, zwei weniger als im vergangenen Jahr. Die Einzelergebnisse gab Hauptschießleiter Michael Schmidt bekannt, wobei die Anwesenden jedes Ergebnis mit Beifall bedachten. Die Pokale überreichte Oberschützenmeister Thomas Ranz an die siegreichen Mitglieder.

Die 25 Mitglieder, die sich neben dem Neujahrsschießen zu einem gemütlichen Nachmittag im Schützenhaus versammelt hatten, wurden von Oberschützenmeister Thomas Ranz herzlich begrüßt. Er dankte allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr. Einen besonderen Dank richtete er an die Köchin Elvira, die der gute Geist des Schützenvereins ist, was die anwesenden Mitglieder mit Beifall unterstützten.

Wichtig sind natürlich vor allem die sportlich aktiven Schützen, die den eigentlichen Sinn des Vereins ausmachen. Thomas Ranz ermunterte sie, die kommenden Veranstaltungen und Wettbewerbe zahlreich zu unterstützen. Dazu zählen am 21. Januar der Kreisschützentag in Stühlingen, die Städtlefasnacht vom 23. bis 27. Februar in Laufenburg, die Kreismeisterschaften am 11. März in Wehr, der Landesschützentag am 14. Mai in Schopfheim und vom 2. bis 17. Juli des Volkskönigsschießen im Schützenhaus von Laufenburg.

Zum Ausklang des Abends hatte Köchin Elvira für die Schützen wieder ein leckeres Abendessen vorbereitet, das die Geburtstagskinder des Vereins spendiert hatten und sich die anwesenden 25 Mitglieder und Gäste schmecken ließen.