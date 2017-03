Laufenburg Schiffahrt auf dem Rhein: Der Kapitän startet in die letzte Saison

Schiffahrt auf dem Rhein: Der Kapitän startet in die letzte Saison

Jürgen Schroff, Kapitän und Betreiber des Ausflugschiffs "Löwe von Laufenburg" wird voraussichtlich nur noch dieses Jahr auf dem Rhein fahren.

"Fährt er oder fährt er nicht?" Das fragen sich viele Laufenburger, wenn sie den "Löwen von Laufenburg" an der Andelsbach Mündung stehen sehen. Wie Jürgen Schroff, der seit 30 Jahren das Kapitänspatent besitzt, bestätigte, fährt er auf jeden Fall diese Saison noch. Zunächst war er Kapitän auf der Fähre in Waldshut-Tiengen, bevor er vor 17 Jahren das Fahrgastschiff "Löwe von Laufenburg" übernommen hat und Gäste von nah und fern auf den Rhein rauf und runter geschippert hat.

Das Fahrgastschiff zählt nach wie vor zu den touristischen Attraktionen von Laufenburg. Jürgen Schroff: "Ich hoffe, dass das Schiff in Laufenburg bleibt, denn wenn das Schiff einmal weg ist, kommt kein Schiff mehr." Aus diesem Grunde ist Schroff daran interessiert, dass es auch nach seiner Pensionierung – er ist seit dem 1. Dezember 2016 offiziell in Rente – mit der Schifffahrt auf dem Rhein mit dem Löwen von Laufenburg weiter geht. Verhandlungen, die er mit einem Interessenten aus dem Raum Koblenz führt, sind vielversprechend. Bevor jedoch nicht alles in trockenen Tüchern ist, möchte er noch nichts Näheres bekanntgeben.

Obwohl Schroff schon private Fahrten in diesem Jahr ausgeführt hat, beginnt die neue Saison gemäß dem neuen Fahrplan 2017 mit der Saisoneröffnung am Palmsonntag, 9. April, von 11 bis 17 Uhr. Bei dieser Gelegenheit können alle interessierten Personen das Schiff besichtigen und sich bei Kaffee und Kuchen über das Ausflugsprogramm, das am Sonntag, 16. April, mit dem Osterbrunch beginnt, schlau machen. Besonders beliebt sind die sonntäglichen Rundfahren ab 14.30 Uhr, die zwei Stunden dauern und für Erwachsene nur zwölf Euro kosten. Weitere Attraktionen sind die Spaghetti-Fahrten und die Torten-Fahrten. Private Feiern, wie Geburtstage oder Hochzeitsjubiläen werden gerne auf dem Schiff durchgeführt. Dafür ist die Anmeldung von mindestens 15 Personen erforderlich.

Dass es im nächsten Jahr ziemlich sicher mit einem neuen Besitzer weiter gehen wird, geht aus dem Hinweis von Schroff hervor: "Bitte lösen Sie Ihre Gutscheine im Laufe dieses Jahres ein, da wir zum Ende der Saison in den Ruhestand gehen wollen." Doch solange das Schiff nicht verkauft ist, wird Jürgen Schroff mit seiner Frau die Fahrten auf dem Rhein weiter betreiben.

Weitere Informationen unter der Telefonnummer 07763/80 19 54 oder auch im Internet ( www.fahrgastschifffahrt-laufenburg.de ).