Laufenburg Schaufenster als Ausstellungsort im schweizerischen Laufenburg

Elf Künstler präsentieren in den Schaufenstern im schweizerischen Laufenburg ab 9. September Bilder und Installationen. Die Kunst soll zur Belebung der Altstadt beitragen.

Laufenburg (psc) Die Altstadt im schweizerischen Laufenburg wird zu neuem Leben erweckt. In elf Schaufenstern werden elf Künstler und Künstlerinnen von beiden Seiten des Rheins ab dem 9. September Bilder, Objekte und Installationen zeigen. Das Thema, dem sie sich stellen, hat direkt mit den Ausstellungsorten – also den Schaufenstern – zu tun und hat den sinnigen Namen "Freie Fenster". Frei, weil die Künstler in ihrer Material- und Technikwahl frei sind. Aber auch, weil derzeit einige Schaufenster ungenutzt, also frei sind. "Wir möchten, dass die Künstler sich mit Fenster und Schauen beschäftigen", erklärten gestern die Projektleiter Roland Lenzin und Dora Freiermuth in einem Mediengespräch. Lenzin hat die organisatorische Leitung, Freiermuth die künstlerische Leitung übernommen. Das Duo ist überzeugt, mit dem Projekt zur Belebung der Laufenburger Altstadt beizutragen. "Es könnte dadurch einen interessanten Nebeneffekt für die Gastronomie geben", so Lenzin und Freiermuth unisono.

Die Ausstellung der "Freien Fenster Laufenburg" beginnt am 9. September im Rahmen der Kulturnacht, dauert bis 15. Oktober und ist jederzeit frei zugänglich. Am Begleitanlass vom 30. September hallt Akkordeon- und Geigenmusik von Gino Sutter und Andrei Ichtchenko durch die Gassen. Das Publikum wird in der bestuhlten Fischergasse inmitten der gestalteten Fenster sitzen. Die künstlerisch gestalteten Schaufenster befinden sich zwischen Laufenplatz und Fischergasse.

Zustande gekommen ist das Projekt auf Initiative des vom Laufenburger Stadtrat eingesetzten "Forum Altstadt", aus dem wiederum eine Arbeitsgruppe zur Belebung der Altstadtfenster entstanden ist. Letztere besteht aus derzeit elf Personen. Das Projekt wird durch den Jurapark Aargau, die Stadt Laufenburg-Schweiz und örtliche Unternehmen finanziell unterstützt. Gesamtbudget: 22 000 Franken, woran der Jurapark alleine 10 000 Franken beisteuert. Nicht im Boot ist das badische Laufenburg – noch nicht. Laut Lenzin soll die deutsche Seite nächstes Jahr miteinbezogen werden. "Es ist beabsichtigt, dass daraus ein grenzüberschreitendes Projekt wird", erklärte Lenzin.

Immerhin: An der Premiere der "Freien Fenster Laufenburg" sind schon mal Künstler mit deutschem Wohnsitz beteiligt – unter anderem Ilse Werner aus Rickenbach, Ruth Loibl aus Rheinfelden und Josef Briechle aus Waldshut-Tiengen. Von Schweizer Seite dabei sind Susi Kramer, Daniel Waldner, Daniel Schwarz, Gabriel Kramer, Ueli Sager, Lisa Greber und Dora Freiermuth. "Der ersten Durchführung folgen ab 2018 weitere Ausstellungen", blickte Lenzin voraus, "dabei werden die Mitwirkung der Bevölkerung und die Identifikation mit Laufenburg besondere Beachtung erhalten".