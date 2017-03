Laufenburg Sachverständiger untersucht Raumluft

Bis die Ursache für mehrere Atemwegsreizungen geklärt sind, bleibt Drogeriemarkt im Laufenburger Einkaufsgebiet Laufenpark geschlossen. Hinweise, dass ein Unbekannter Pfefferspray versprüht haben könnte, gibt es nicht.

Immer noch ist unklar, welcher Stoff am Samstag in einem Laufenburger Drogeriemarkt bei Mitarbeitern und Kunden Reizungen der Atemwege hervorgerufen haben könnte. Nachdem Messungen der Feuerwehr kein Ergebnis erbracht hatten, beauftragte das Unternehmen einen Sachverständigen, der am Montag Raumluftproben entnahm. Mit einem Ergebnis wird bis Mittwoch gerechnet. Bis dahin bleibt der Markt geschlossen.

Es gebe keine Hinweise auf Verwendung von Pfefferspray, erklärte ein Sprecher des Unternehmens am Montag auf Anfrage unserer Zeitung und schloss damit eine von der Polizei geäußerte erste Vermutung aus. Das Unternehmen rechnet damit, dass der beauftrtagte Sachverständige bis spätestens Mittwoch die genaue Ursache der Atemwegsreizung nennen kann. Der Markt im Laufenpark bleibe auf jeden Fall so lange geschlossen, bis jede gesundheiltiche Einschränkung von Kunden und Beschäftigten ausgeschlossen werden könne.

Am Samstag hatten gegen 11 Uhr drei Mitarbeiterinnen des Drogeriemarkts über Atemreizung und Übelkeit geklagt. Im weiteren Verlauf kam es bei mehreren Kunden zu starkem Husten. Vorsorglich ließ die Marktleiterin das Gsschäft räumen und schließen. Mehrere Personen begaben sichin ärztliche Behandlung, es konnten aber keine bedeutenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen festgestellt werden.

Die alarmierte Polizeihatte schon am Samstag die Räumlichkeiten kontrolliert, zwei Wartungsfirmen für Klimaanlagen wurden ebenfalls hinzugezogen um die Anlage zu überprüfen. Da nichts gefunden werden konnte, wurde die Feuerwehr Laufenburg zur Durchführung von Messungen verständigt. Die Wehr rückte mit 30 Mann an, konnte aber bei ihren Messungen ebenfalls keine Hinweise zur Herkunft des reizenden Stoffes finden.