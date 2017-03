Luttingen SV Luttingen hat Wiederaufstieg als Hauptziel

Die Hauptversammlung des Vereins denkt darüber nach, ob dem C.S.I Juve Rosetta weiter Gastrecht auf dem Platz eingeräumt werden kann.

Das Trainerteam Frank Schnepf und Andreas Böhnke zeigten sich bei der Hauptversammlung des SV Luttingen am Freitagabend optimistisch, mit ihrer Mannschaft in diesem Jahr den Wiederaufstieg in die Kreisliga B zu schaffen. Im Moment steht sie in der Kreisliga C auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Murg II. Wohner hob in seinem Bericht besonders hervor, dass der Spielerkader aufgestockt werden müsse, um den angestrebten Wiederaufstieg zu erreichen. Dabei sollen sieben Neuzugänge helfen.

Das wohl wichtigste Anliegen des Vorstands war die erneute Trainersuche. Trainer Frank Schnepf will die Mannschaft wohl nicht über das Jahr 2016/2017 führen will. Im Dezember konnten Andreas Beckmann und Gaetano Iudici für die Saison 2017/2018 als Trainergespann verpflichtet werden.

Wie im letzten Jahr wird das Turnier um den Laufenburger Stadtpokal wieder in Luttingen ausgerichtet. Der Titelinhaber FC Laufenburg/Kaisten hat die Ausrichtung der auf 4. und 5. August angwesetzten Spiele dem SV Luttingen überlassen.

Aus dem Bericht von Schriftführer Matthias Kolb ging ebenfalls hervor, dass der Vorstand im vergangenen Jahr nicht untätig war, wozu die Suche nach neuen Sponsoren, um neue Trikots und Sporttaschen anschaffen zu können ebenso gehörten, wie Sitzungen mit der Theatergruppe, bei der festgestellt wurde, dass es 2017 keinen Theaterabend geben wird.

Die weitere Platzbenutzung durch den C.S.I Juve Rosetta Laufenburg, die für ein Jahr vereinbart wurde, soll überdacht werden. Platzwart Hubert "Hubi" Eschbach trat dafür ein, dass im Zweifelsfall die Benutzung des Sportplatzes durch die eigene Jugend Vorrang vor der C.S.I Juve Rosetta Laufenburg haben müsse.

Es war die erste Hauptversammlung, die der vergangenes Jahr gewählte neue Vorstand zu leiten hatte. iedenheit der anwesenden 27 Mitglieder. Ortsvorsteher Bernhard Gerteis drückte in seinem Grußwort seine Freude darüber aus, dass es beim SV Luttingen auch dank des neuen Vorstandes wieder aufwärts geht. Wohner wiederum danke Eschbach für dessen Arbeit, ebenso dem Jugendleiter Kurt Oberländer, der die Kinder und Jugendlichen in der gemeinsamen Spielgemeinschaft mit Binzgen, Rotzel und Hänner sportlich gut betreue.

Zum Verein

Der SV Luttingen zählt 100 Mitglieder. Vorsitzender ist Simon Wohner, sein Stellvertreter Mario Wörner, Kassierer Martin Lauber, Schriftführer Matthias Kolb und Jugendleiter Kurt Oberländer. In der Jugend sind 30 Kinder aktiv. Gespielt wird in Spielgemeinschaften mit Hänner, Rotzel, Binzgen und bei den Mädchen mit Niederhof.

