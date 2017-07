Laufenburg Regionalbahn bleibt wegen Motorbrand in Laufenburg liegen

Zahlreiche Zugausfälle und Verzögerungen am Dienstagvormittag auf der Hochrhein-Bahn.

Eine wegen Motorbrand in Laufenburg havarierte Regionalbahn hatte am Dienstagmorgen zahlreiche Zugausfälle und -verzögerungen zur Folge. Die ersten leidtragenden Fahrgäste waren jene, die mit der Bahn am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr von Bad Säckingen nach Waldshut unterwegs waren. Alle mussten am Bahnhof Laufenburg-Ost den Zug verlassen und mit dem Bus weiterfahren. Aus bisher noch ungeklärter Ursache waren aus dem Motorraum des vorderen Triebwagens der Motorbaureihe 641 Flammen geschlagen, die dank des beherzten Einsatzes von Christian Baumgartner, der sich Bahnhofsbereich aufhielt, schnell gelöscht werden konnten.

Um 8.03 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, die mit zwei Einsatzfahrzeugen nach wenigen Minuten zur Stelle war, erklärte uns Einsatzleiter Markus Rebholz. Ob der leere Zug nun zurück nach Murg oder mittels eines der anderen Triebfahrzeugs nach Waldshut geschoben wird, stand am Vormittag noch nicht fest. Zum Glück wurden keine Personen verletzt.





Wie Feuerwehrkommandant Rebholz mitteilte, gab es zur selben Zeit einen Verkehrsunfall an der Bahnschranke in Laufenburg, zu der die Feuerwehr ebenfalls gerufen wurde. An der Bahnschranke an der Himmelreichstraße warteten die Autofahrer vergeblich, dass diese sich öffnete, da sie sich offensichtlich erst wieder öffnet, wenn der in den Bahnhof eingefahrene Zug die Schranke passiert hat.