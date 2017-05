Luttingen Rechnung für Laufenburg geht auf

Nur noch zwei nicht veräußerte Grundstücke im Gewerbegebiet Rütte-West beim Stadtteil Luttingen.

Luttingen (von) Für die Stadt Laufenburg ist die Rechnung bei der Erschließung des Gewerbegebiets Rütte-West im Stadtteil Luttingen finanziell aufgegangen. Obwohl erst fünf der insgesamt sieben Gewerbegrundstücke veräußert seien, schließt die Abschlussrechnung der Erschließung mit einer schwarzen Null ab, wie Andrea Tröndle als Leiterin des Rechnungsamts am Montag im Gemeinderat darlegte.

Die Abrechnung der außerhalb des städtischen Haushalts finanzierten Erschließung schließt mit einem Guthaben von über 690000 Euro. Davon müssen die Grunderwerbskosten in Höhe von 616000 Euro abgezogen werden. Insgesamt nahm die Stadt aus dem Verkauf von bisher fünf Gewerbeflächen rund 1,1 Millionen Euro ein, plus 0,95 Millionen Euro Beiträge für Erschließung, Abwasser und Wasserversorgung. Dem stehen zusätzlich zum Grundstückserwerb Erschließungs- und andere Kosten in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro gegenüber.

"Der Verkauf der Bauplätze verlief besser als ursprünglich geplant", schreibt Krieger in der Beschlussvorlage für die vom Gemeinderat einstimmig gebilligte Abrechnung. Nur zwei der sieben Grundstücke wurde noch nicht veräußert. "Wir sind aber mit ein bis zwei Interessenten im Gespräch", antwortete Bürgermeister Ulrich Krieger auf eine entsprechende Frage von Stadtrat Jürgen Weber (Grüne). Bei einem Verkauf der 13000 Quadratmeter umfassenden restlichen Flächen will die Stadt auch jene 530000 Euro zurückholen, mit denen sie bei den Beiträgen für die noch nicht veräußerten Plätze in Vorleistung gegangen ist.

Der Luttinger Ortsvorsteher und FW-Stadtrat Bernhard Gerteis wies darauf hin, dass der Richtung Feldgraben führende und bei den Erschließungsarbeiten beschädigte Fußweg wieder instandgesetzt werden müsse. Gerteis monierte außerdem am Sportplatz Rütte parkende Lastwagen und verlangte wirksame Gegenmaßnahmen, um die Parkplätze für Besucher von Sportveranstaltungen freizuhalten.