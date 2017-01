Laufenburg Radfahr- und Wanderverein Rotzel plant dieses Jahr viele Aktivitäten

Eine spannende Vollmondwanderung ist für den Saisonstart am 11. Februar vorgesehen. Zwei Mitglieder bei Hauptversammlung für langjährige Treue geehrt

Laufenburg – Ein ereignisreiches Jahr liegt vor dem Radfahr- und Wanderverein Rotzel. Nachdem der Rückblick auf die letztjährigen Aktivitäten an der Hauptversammlung eher kurz ausfiel, da wetterbedingt einige Ausflüge umdisponiert oder gar abgesagt werden mussten, steht für 2017 nun einiges auf dem Programm:

Wanderungen in und um das heimische Dorf, aber auch im Markgräfler Land und den Schweizer Bergen, Radtouren für Jung und Alt, das mittlerweile fünfte Zeltwochenende, sowie die erneute Durchführung der beliebten Fahrzeugbörse im März und des Dorfhocks im September.

Die Rotzler blicken erwartungsvoll und positiv ins neue Jahr und starten ihre Saison bereits am 11. Februar mit einer Vollmondwanderung. Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern, und diese bleiben dem RaWaRo glücklicherweise meist lange treu.

So durfte Vorsitzende Eveline Zimmermann in diesem Jahr sogar zwei Mitgliedern zum 60-jährigen Vereinsjubiläum gratulieren. Norbert Gerspach und Gerhard Meier halten ihrem Verein schon so lange die Treue. Da Gerhard Meier von diesen 60 Jahren ganze 40 in Vorstands- und anderen Ehrenämtern tätig war, erhielt er als besonderen Dank die silberne Ehrenplakette des RaWaRo. Stolze 50 Jahre sind Rita Gaßmann und Rainer Huber bereits Teil des Vereins. Die Ehrung für 40 Vereinsjahre erhielten Stadtrat Gerhard Tröndle, Bernd Meier und Klaus Meier. Seit immerhin 25 Jahren sind Kerstin Thoma und Philipp Knab nun dabei.