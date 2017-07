Laufenburg Polizei warnt: Anrufe von falschen Polizisten

Mit einem technischen Trick versuchen sich Betrüger das Vertrauen von Bürgern zu erschleichen, um an ihr Vermögen zu kommen.

Ende vergangener Woche kam es in Laufenburg zu Vorfällen, die einen kriminellen Hintergrund haben und zur Verunsicherung führen. Es handelt sich um eine derzeit weit verbreitete Betrugsmasche, bei der sich die Täter am Telefon als Polizeibeamte ausgeben und damit das Vertrauen der Angerufenen erschleichen. Mit geschickter Gesprächsführung versuchen die Betrüger, an Geld und Wertsachen ihrer Opfer – meistens ältere Bürgerinnen und Bürger – zu kommen.

Dabei wird das sogenannte "Call-ID-Spoofing" verwendet. Hierbei wird mittels technischer Manipulation die Nummer des Anrufers verändert und eine tatsächlich existierende Telefonnummer vorgetäuscht. Bei den Anrufen in Laufenburg wurde beispielsweise die Telefonnummer des örtlichen Polizeipostens angezeigt. Die falschen Polizeibeamten fragten ihre Gesprächspartner aus und interessierten sich für deren Wertsachen und Konten. Zu persönlichen Treffen kam es allerdings nicht. Die Anrufe gingen am vergangenen Freitag zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr bei den Betroffenen ein.

Die Polizei warnt vor diesem Kriminalphänomen und gibt folgende Tipps: