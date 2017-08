Laufenburg Polizei stellt bei Jugendlichen Luftgewehr sicher

Polizei ermittelt nach verdächtigen Beobachtunegn in einer Waldhütte

In Laufenburg war am Donnerstag gegen Abend eine Gruppe der Bereitschaftspolizei zur Unterstützung der örtlichen Polizei unterwegs. Dieser Streife fiel in der Säckinger Straße ein Roller auf, der auf einer Wiese stand und zunächst niemanden zugeordnet werden konnte. Während die Polizei den Roller überprüfte, kam ein Jugendlicher aus einem angrenzenden Waldstück dazu. Der Besitzer des Rollers konnte dann an einer Hütte im Wald angetroffen werden. Die Jugendlichen hatte mehrere Wasserpfeifen bei sich. Auch ein Luftgewehr ohne vorgeschriebene Kennzeichnung befand sich in der Hütte. Es wurde in Verwahrung genommen. Weitere Abklärungen hierzu folgen. Die Eltern der Jugendlichen wurden unterrichtet.