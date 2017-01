Pius Moser übernimmt die musikalische Leitung des Kirchenchors St. Martin. In der Hauptversammlung wurden auch langjährige Mitglieder geehrt.

Der Kirchenchor St. Martin Luttingen hat wieder einen Dirigenten. Zwei Monate nach der Trennung von Michael Ebner übernimmt der in der Region bekannte Kirchenmusiker Pius Moser aus Grunholz den 39 Sänger zählenden Chor. Die Entscheidung fiel in der Hauptversammlung, in der die Mitglieder zwischen zwei qualifizierten Bewerbungen wählen konnten. Die Mehrheit des fast vollzählig anwesenden Chores sprach sich für Moser aus, der vor Weihnachten als Nothelfer eingesprungen war.

Die Vorsitzende Claudia Huber eröffnete die Hauptversammlung mit dem Zitat "Es ist Zeit dafür Danke zu sagen, damit das was werden wird, unter einem guten Stern beginnt." Damit machte sie noch einmal deutlich, dass der Abschied von Michael Ebner aufgrund unterschiedlicher Zielsetzungen, die sich nach einer langen erfolgreicher Zusammenarbeit ergeben hatten, für die Sänger nicht einfach war. Für das Zusammengehörigkeitsgefühl und ein intaktes Innenleben spricht, dass daraufhin nur zwei Mitglieder den Chor verließen, was aber trotzdem ein Verlust und sehr zu bedauern sei, so Claudia Huber. Schmerzlich sei für sie und die stellvertretende Vorsitzende Lissy Huber auch gewesen, erkennen zu müssen, "dass wir es nicht allen recht machen können". Jetzt gelte es nach vorne zu schauen, und Vergangenes hinter sich zu lassen.

Rita Schweizer erinnerte in ihrem Jahresbericht an manchen Höhepunkt. So das Singen an Karfreitag und die Aufführung der "Messe brève" von Léo Delibes, begleitet von Blechbläsern, am Ostersonntag. Als Gewinn wird auch das Zusammenwirken der vier Chöre der Seelsorgeeinheit gesehen, wie an Fronleichnam und beim gemeinsamen Gottesdienst zum Jahr der Barmherzigkeit in Albbruck sowie beim 60. Geburtstag von Pfarrer Hans-Joachim Greulich. Die "Messe brève" am Patrozinium beschloss die Zusammenarbeit mit Dirigent Ebner. Die Geselligkeit förderte das Chor-Sommerfest, eine Bergwanderung im Schwarzwald und ein Ausflug nach Speyer und Heidelberg mit dem Singen im Kaiserdom .

Der Kassenbericht von Ramona Bartsch verdeutlichte, dass der im Jahr zuvor beschlossene Aktivbeitrag für die Vereinskasse unverzichtbar ist. Zwei Neuanmeldungen gehörten zu den besonders erfreulichen Mitteilungen.

Für 25 Jahre Chormitgliedschaft wurden Gisela Pyczak, Elisabeth Gerteis und Elfriede Döbele, für 20 Jahre Ramona Bartsch geehrt. Nur einmal nicht in der Probe waren Gisela Pyczak, Edith Lamade und Bernhard Gerteis. An Ostern kommt die befreundete Gruppe Cercle Celtic aus Le Croisic zu Besuch, wozu ein bretonisches Tanzfest in der Luttinger Möslehalle gehört.