Laufenburg Pippo Pollina kommt nach Laufenburg: Sizilianischer Songschmied eröffnet die Kulturtage

Der italienische Sänger Pippo Pollina eröffnet die Kulturtage im Juli die Kulturtage in Laufenburg. Er gilt als einer der einflussreichsten Liedermacher Italiens.

Nach dem Geburtstagskonzert im Volkshaus Zürich, dem Abschluss der "Süden"-Tournee in der Arena Di Verona und einem großen Konzert im Hallenstadion Zürich vom August 2015 pausierte der sizilianische Liedermacher und Poet Pippo Pollina eineinhalb Jahre lang. Im Januar 2017 kehrte er zurück auf die Bühne – mit neuem Programm und dem Album "Il sole che verra", das Balladen, poetische Protestlieder und rockige Song enthält. Am Sonntag, 16. Juli, eröffnet Pippo Pollina zusammen mit dem Palermo Acoustic Quintet mit einem Konzert in der Stadthalle von Laufenburg/CH die Kulturtage "Fließende Grenzen". Veranstalter ist der grenzüberschreitende Kulturausschuss beider Laufenburg.

Der 1963 in Palermo geborene Sizilianer lebt seit über 20 Jahren in der Schweiz. Zusammen mit seiner Frau Christina und seinen Kindern Julian und Madlaina wohnt er in Zürich.

Eine Sammlung von mehr als 200 Liedern, aufgenommen auf 19 Alben, mehr als 4000 Konzerte in Italien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Benelux-Staaten, Frankreich, Ägypten und den USA sowie die Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Künstlern – darunter Franco Battiato, Inti-Illimani, Georges Moustaki, Nada, Charlie Mariano, Konstantin Wecker, Linard Bardill, Patent Ochsner, Schmidbauer & Kälberer, Giorgio Conte – machen aus Pippo Pollina einen Künstler, der sich in seinem Schaffen ständig in Bewegung befindet. Mehrfache Auszeichnungen durch bedeutende Musikwettbewerbe in Italien und anderen Ländern bestätigen ihn als einen wichtigen zeitgenössischen Vertreter des modernen italienischen Autorenliedes.

Am Sonntag, 16. Juli, 19.30 Uhr in der Stadthalle Laufenburg/CH. Tickets ab 18 Euro beim Tourismus- und Kulturamt Laufenburg/D, bei der Tourist-Info Laufenburg/CH und bei Buch & Café am Andelsbach Laufenburg/D.