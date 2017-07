Laufenburg Pflegedienst wird immer wichtiger: Sozialstation Heilig Geist zieht Bilanz

Momentan werden die immer wichtiger werdenden Dienste von 331 Patienten und Kunden in Anspruch genommen. Sozialdezernentin Sabine Schimkat lobt den hohen Leistungsstandard.

Die Sozialstation Heilig Geist hat sich auch im Jahr 2016 kontinuierlich weiterentwickelt. Pflegedienstleiter Georg Beck berichtete in der Mitgliederversammlung über eine weiter gesteigerte Inanspruchnahme der Pflege- und Betreuungsleistungen.

So werden die Leistungen der Sozialstation derzeit von 331 Patienten und Kunden in Anspruch genommen. Täglich werden 630 Kilometer Einsatzstrecke gefahren, was einer durchschnittlichen Fahrleistung von etwa drei Kilometer je Einsatz entspricht. Dies sei vergleichsweise günstig, was auf das kompakte Betreuungsgebiet in den Gemeinden Albbruck, Dogern, Laufenburg und Murg zurückzuführen sei.

Während es im ersten Halbjahr aufgrund der nach wie vor schwierigen Personalsituation im Bereich der Altenpflege zu Engpässen kam, was teilweise auch eine schwierige Einsatzplanung zur Folge hatte, konnten im zweiten Halbjahr aufgrund der Personalveränderungen alle Pflegemandate erfüllt werden. Außerdem ist es gelungen, Überstunden und Urlaubsrückstände im nennenswerten Umfang abzubauen, so Beck.

Geschäftsführer Gebhard Renner berichtete von einer zufriedenstellenden Bilanz, es konnte in allen Bereichen Kostendeckung erreicht werden. Er berichtete außerdem über die derzeitigen Maßnahmen zur Anmietung weiterer Räume im zweiten Obergeschoss des Pfarrhauses in Hochsal zur Schaffung eines zusätzlichen Sozial- sowie eines Schulungsraumes für das Personal. Der Vorstand habe beschlossen, für das Jahr 2018 Einzelverhandlungen mit den Pflegekassen mit dem Ziel zu führen, durch angemessene Vergütungen bessere Zeiten für die Erbringung der Pflegeleistungen zu gewinnen.

Sozialdezernentin Sabine Schimkat lobte den hohen Leistungsstandard der Sozialstation Heilig Geist. Sie sprach vom demografischen Wandel, der zunehmend Leistungen im Bereich der häuslichen Altenpflege und Betreuung verlangt.

Bürgermeisterstellvertreterin Gabriele Schäuble bedankte sich bei der Sozialstation für eine nicht wegzudenkende Infrastruktureinrichtung für die Gesundheitsversorgung.

Fragen der Mitglieder betrafen Maßnahmen zur Personalgewinnung, zur Gesundheitsvorsorge und zur Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter. Der Vorsitzende Bolko von Reinersdorff konnte auch Pfarrerin Heidrun Moser, Albbruck, sowie Gemeinderätin Sonja Sarmann aus Murg begrüßen.