Laufenburg Pfarrer Detlev Jost verlässt Evangelische Kirchengemeinde in Laufenburg

Ab August wird der 66-jährige Seelsorger eine neue Wirkungsstätte haben: in Müllheim. Die Nachfolgerstelle in Laufenburg ist allerdings immer noch vakant und bis sie besetzt wird, könnte es nach Ansicht von Jost noch bis Frühjahr 2018 dauern.

Diesen Sonntag verabschiedet die Evangelische Kirchengemeinde ihren Pfarrer Detlev Jobst, der nach 16 Jahren Dienstjahren in Laufenburg in den Ruhestand geht. Es sind intensive letzte Wochen am Hochrhein, während am neuen Wohnort Müllheim bereits die Vorbereitungen laufen.

Abschied und Ankunft. „Ich lebe ein bisschen in beiden Welten“, meint Pfarrer Detlev Jobst zur gegenwärtigen Situation. So sehr Jobst für ihn letztmalige Gottesdienste wie kürzlich in Albbruck oder den Brückengottesdienst auf der Laufenbrücke genießt und schätzt, so wünscht er sich doch auch, dass wieder mehr Ruhe einkehren möge: „Ich hoffe, dass, wenn die Dinge mal passiert sind, es wieder ruhiger wird“, so Jobst, der im Moment auch die Handwerker in seinem neuen Domizil in Müllheim zu koordinieren hat.

Seit Dezember 2000 ist der jetzt 66-jährige Detlev Jobst Pfarrer in Laufenburg. Er trat seinerzeit nach nur einem Monat Vakanz die Nachfolge von Pfarrer Eberhard Günther an. Er sei positiv aufgenommen worden, blickt Jobst zurück und lobt die insgesamt gute Atmosphäre in der er seine Dienstzeit in Laufenburg verbringen durfte.

Der Abschied fällt nicht leicht. „Eigentlich gibt es keinen Grund, hier auszuziehen. Ich habe nie bereut, hierhergekommen zu sein“, meint der Pfarrer. Der Blick hoch oben vom Pfarrhaus hinab auf den Rhein wird ihm fehlen, aber auch jene vielen menschlichen Kontakte, die sich aus der grenzüberschreitenden Arbeit mit den Kirchengemeinden in der Schwesterstadt und aus der Ökumene ergeben haben.

Die grenzüberschreitende Arbeit war seinerzeit neu für Jobst, die Ökumene kannte er von seinen Pfarrstellen ab 1981 in Heidelberg-Wieblingen und ab 1989 in Schopfheim. Aber: „Alles war hier eine Stufe dichter und schöner. Es war ein echtes Bedürfnis der Gemeindemitglieder“, so Jobst.

In bester Erinnerung bleiben dem Pfarrer der ökumenische Bibelentdeckerclub für Kinder, das Ökumenische Seniorenwerk, aber auch die Taizé-Gebete oder die Kindertage an der Buchholzhütte. Die Kinderarbeit sei gut in der Kirchengemeinde, freut sich Jobst.

Hier schließen sich gleichzeitig seine Wünsche an den Nachfolger an. Zum Beispiel, dass etwas Kontinuierliches in der Jugendarbeit nach der Konfirmation entsteht. Oder Neues bei der Gottesdienstgestaltung: „Da sind Fragen wie, gibt es andere, angemessenere Formen, oder wie stark sollen die neuen Medien eingesetzt werden?“ Jobst bezeichnet es als angemessen, dass jetzt jemand kommt, der jünger ist, neue Impulse und andere Zugänge hat.

Dass es mitunter dennoch schwierige Zeiten für Detlev Jobst gab, hatte rein praktische Gründe. Die Planung für den Umbau des Pfarrhauses begleitete Jobst fast während seiner gesamten Dienstzeit. „Ein Dauerthema“, schmunzelt der Pfarrer. Lange Planungszeit, lange Bauzeit, aber schließlich Ende gut, alles gut. 2013 feierte die Evangelische Kirchengemeinde zusammen mit dem 125-Jährigen Jubiläum der Versöhnungskirche auch die energetische Sanierung des Pfarrhauses und den neuen Gemeindesaals.

Letzter Diensttag in Laufenburg ist der 31. Juli. Dann wartet Müllheim. „Es ist ein großer Einschnitt“, so Jobst. Was hinterher genau komme, wisse er noch nicht. Gottesdienstvertretung will er aber auf jeden Fall machen. „Die Kollegen in Müllheim haben schon signalisiert, dass sie sich freuen“, erzählt Pfarrer Detlev Jobst.

Die Pfarrstelle in Laufenburg hingegen bleibt vorerst vakant. Da sich niemand auf die zweite Ausschreibung meldete, wird der Oberkirchenrat einen Besetzungsvorschlag unterbreiten. Bis die Nachfolge antritt, könnte es Frühjahr 2018 werden, schätzt Jobst.