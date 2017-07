vor 3 Stunden Susanne Schleinzer-Bilal Laufenburg Pfarrer Detlev Jobst geht mit "Lutherol" in den Ruhestand

16 Jahre war Detlev Jost Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde in Laufenburg tätig. Am vergangenen Wochenende wurde er nun mit einem feierlichen Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet – mit auf den Weg bekam er von Dekanin Christiane Vogel eine Packung "Lutherol" mit den vier Wirkstoffen Gnade, Glaube, Schrift und Christus.