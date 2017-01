Laufenburg/CH Peter Spielbauer gastiert am 11. Februar in Laufenburg

Peter Spielbauer gastiert am 11. Februar in Laufenburg

Der Wort-Tänzer Peter Spielbauer gastiert mit dem Best-of-Programm „Yübiläüm“ am 11. Februar in der Stadthalle in Laufenburg/Schweiz.

Laufenburg/CH – Der Wort-Tänzer und Objekt-Täter Peter Spielbauer hat seine letzten vier Programme „verknödelt und verknotet“. Das Ergebnis nennt sich „Yübiläüm“ und stellt eine Werkschau, ein Best-of und einen Ausblick in die Zukunft dar. „Poetisch ausufernd, wenig materialschonend, tänzerisch überbordend. Der kompakteste Spielbauer, den es je gab“, verspricht Spielbauer selbst. Am Samstag, 11. Februar, kommt er auf Einladung der Brücke nach Laufenburg.

Der 1954 im Bayrischen Wald geborene Spielbauer traf nach eigenen Angaben im Alter von zwölf Jahren auf einen Text des österreichischen Lyrikers Ernst Jandl. Das war prägend für Spielbauers späteres Leben. Mit der Schultheatergruppe spielte er Werke von Karl Valentin und Eugène Ionesco. Es folgten Studienjahre an mehreren Universitäten, eine Gärtnerlehre und Straßentheater in München, Berlin und Paris. Heute lebt der Vater von vier Söhnen in Icking im Isartal. Mit seinen philosophisch-komischen Soloprogrammen tourt er im gesamten deutschsprachigen Raum.

Spielbauer war schon oft in Laufenburg, aber auch auf der Hotzenwälder Kleinkunstbühne in Oberhof zu Gast und hat deshalb am Hochrhein ein treues Stammpublikum. Über seinen Auftritt 2015 bei den Kulturtagen „Fließende Grenzen“ schrieb Kulturkritiker Jürgen Scharf in unserer Zeitung: „Spielbauer ist ein Wortakrobat, der die Worte im Munde verdreht, ein intellektuelles und intelligentes Spiel mit dem Sprachklang, dem Phonetischen, betreibt. Einer, der mit komischer Verve und eigener Purzelbaum-Logik um die Ecke denkt, um dann doch wieder alles auf die Reihe zu bekommen mit seinen sehr elastischen Synapsen und grauen Zellen.“

Peter Spielbauer gastiert mit seinem Programm „Yübiläüm“ am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle Laufenburg/CH. Karten im Vorverkauf (18 Euro) gibt es bei Buch und Café am Andelsbach, Telefon 07763/211 55, per E-Mail (info@andelsbach.de).