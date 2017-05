Laufenburg Parkdeck Rheinterrasse im Juni zwei Wochen geschlossen

Wartungsarbeiten an Bodenschicht sind notwendig. Zum Kunsthandwerkermarkt stehen alle Plätze zur Verfügung.

Vom 12. bis 23. Juni wird in Laufenburg das Parkdeck Rheinterrasse zwei Wochen lang für Besucher gar nicht, für Mieter von Stellplätzen nur teilweise zur Verfügung stehen. Wie Bürgermeister Ulrich Krieger am Montag in der Sitzung des Gemeinderats mitteilte, muss eine beschädigte Bodenschicht neu aufgetragen werden, das Parkdeck wird während der Wartungsarbeiten gesperrt. Erst 2013 war das Parkdeck Rheinterrasse sieben Monate lang aufwendig saniert worden. Die jetzt notwendigen Arbeiten würden in den Rahmen der Gewährleistungsfrist fallen, betonte der Bürgermeister. Während des Kunsthandwerkermarkts am 10./11. Juni stehe das Parkdeck noch uneingeschränkt allen Nutzern zur Verfügung, zum Slow-up am 18. Juni hingegen nicht, so Krieger. Die Arbeiten könnten nur bei warmer Witterung im Sommer ausgeführt werden. Die Mieter der fünf auf Parkdeck 2 von den Wartungsarbeiten betroffenen Stellplätze werden Ersatzparkberechtigungen, die Nutzer der öffentlichen Stellplätze auf Deck 1 sollen auf andere Parkmöglichkeiten ausweichen.