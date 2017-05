Laufenburg Pakistanischer Lehrer an Laufenburger Schule

Asylbewerber Ali Waris macht an der Hans-Thoma-Schule in Laufenburg ein pädagogisches Praktikum. Vor eineinhalb Jahren sprach er noch kein Wort Deutsch.

Laufenburg – Wer nach 18 Monaten in Deutschland schon die deutsche Sprache beherrscht, ist entweder ein Genie oder Ali Waris pakistanischer Asylbewerber, der seit 2. Mai ein sechswöchiges Praktikum an der Hans-Thoma-Schule in Laufenburg absolviert.

Der 38-jährige Waris ist seit 18 Monaten in Deutschland und wohnt mit seiner Frau und seinen vier Kindern im Asylbewerberheim in Wehr. Waris hat in Lahore/Pakistan ein Studium als Mathematik- und Englischlehrer absolviert. Die zwölfwöchige Schulung, die er über die SRH Berufliche Rehabilitation Heidelberg, die eine Zweigstelle in Bad Säckingen unterhält macht, begann mit einem vierwöchigen Intensivkurs in Deutsch und wird jetzt mit dem sechswöchigen Praktikum, das in einer Kooperation zwischen der SRH mit der Hans-Thoma-Schule Laufenburg stattfindet, fortgesetzt.

Es schließt wiederum mit einem zweiwöchigen Deutschkurs ab. Das Praktikum absolviert Waris in den Klassen 1 und 2, der Grundschule der Hans-Thoma-Schule, wobei er den deutschen Lehrkräften Walter Kutscher und Margarete Rohrer beim Unterricht der sieben und achtjährigen Kinder zur Seite steht.

So haben beide Seiten profitiert: Während Waris Fortschritte in der deutschen Sprache macht, konnten die Kinder Besonderheiten aus Pakis-tan kennenlernen. Wie die Rektorin der Hans-Thoma-Schule Janine Regel-Zachmann versicherte, sind die Lehrer der Hans-Thoma-Schule und sie selbst an der Förderung solch ausländischer Lehrkräfte interessiert, da in Deutschland ein großer Bedarf an Lehrkräften besteht. Der Erwerb der deutschen Sprache ist das A und O für das weitere Fortkommen für zukünftige Lehrer aus dem Ausland.

Wie Ali Waris erklärte, nimmt auch seine Frau an einem Deutschkurs teil. Er selbst beurteilte Deutschland mit der Aussage: „Deutschland ist gut!“ Wie die Niederlassungsleiterin von SRH Berufliche Rehabilitation GmbH Filiale Bad Säckingen Elisabeth Kamps erklärte, kann Waris noch nicht als Lehrer arbeiten, da er sein Abitur über den zweiten Bildungsweg gemacht hat, aber kein Abitur-Zeugnis vorweisen kann.

Der Kurs, den die SRH durchführt, wird von der Arbeitsagentur für Arbeit, Asylbewerbern bezahlt, die noch keine Aufenthaltsanerkennung haben. Die Integrationskurse des SRH werden von 40 bis 50 Prozent der Teilnehmer erfolgreich absolviert.

Die 18 Erstklässler der Hans-Thoma-Schule in Laufenburg haben Ali Waris zusammen mit ihrem Klassenlehrer Walter Kutscher bereits richtig ins Herz geschlossen.