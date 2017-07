Bad Säckingen On ein Handwerker wusste, dass sein polnischer Führerschein nicht gültig war, beschäftigt das Amtsgericht

Ein Handwerker wird zu einer Geldstrafe verurteilt. Nach einer Alkoholfahrt wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen und er hat sich in Polen einen neuen Führerschein ausstellen lassen. Bei einer Kontrolle in Deutschland während der Sperrfrist wurde dieser für ungültig erklärt.

Zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 20 Euro verurteilte Richter Rupert Stork einen 55-jährigen Handwerker. Der Tatvorwurf: fahrlässiges Fahren ohne Fahrerlaubnis. Im ursprünglichen Strafbefehl waren 160 Tagessätze à 50 Euro veranschlagt. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Meryem Polat, hatte für eine Geldstrafe von 140 Tagessätzen à 15 Euro plädiert, Verteidiger Christian Zarth hatte sich für die Aussetzung des Verfahrens und einen Freispruch eingesetzt.

Dem 55-jährigen Handwerker, der aktuell seinen Lebensmittelpunkt in Polen hat, war am 26. Juli 2012 der Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer entzogen worden. Die Sperre galt bis Dezember 2014. Da der Angeklagte auf seinen Führerschein angewiesen war, hatte er während der Sperre in Polen einen Führerschein beantragt und war mit diesem auf Deutschlands Straßen unterwegs. Im März 2015 war er von der Polizei erwischt worden, die ihm erklärte, dass dieser polnische Führerschein in Deutschland nicht gültig sei. Hätte er den polnischen Führerschein nach Ablauf der Sperrfrist erworben, hätte dieser Gültigkeit gehabt. Er müsste sich jetzt einen neuen Führerschein in Polen besorgen, was aber dort abgelehnt wird, da er schon einen hat. Ein Mitarbeiter der Führerscheinbehörde, der den Fall bearbeitet hatte, erklärte, der Erwerb des Führerscheins in Polen sei rechtswidrig gewesen. Eine Sperre in Deutschland berechtige nicht zum Erwerb eines Führerscheins in einem anderen EU-Land. Nach Ablauf der Sperre müsse der Führerschein neu beantragt werden. Das sei dem Angeklagten mitgeteilt worden.

Rechtsanwalt Zarth appellierte an den Richter, das Verfahren auszusetzen. Dieser Fall sei vom Europäischen Gerichtshof noch nicht entschieden. Sein Mandant habe geglaubt, sein Führerschein sei gültig. Aufgrund der Beweisaufnahme stehe fest, dass der Angeklagte an jenem Tag ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war, erklärte Polat. Er sei von der Gültigkeit des Führerscheins ausgegangen, sodass man von einem fahrlässigen Fahren ohne Fahrerlaubnis ausgehen könne. Das sei ein Grenzfall, gab Zarth zu bedenken. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs stehe noch aus. Er bitte darum, in einem halben Jahr oder Jahr noch einmal darüber zu verhandeln. Wenn sein Mandant verurteilt werde, sei er gezwungen, in Berufung zu gehen. Die Fahrt des Angeklagten sei rechtswidrig gewesen, begründete der Richter sein Urteil. Er habe zum Tatzeitpunkt keine Fahrerlaubnis gehabt. Dem Angeklagten sei die Fahrerlaubnis entzogen worden, weil er mit über zwei Promille unterwegs gewesen war, auf ein anderes Auto aufgefahren sei und zwei Personen verletzt habe. Zu seinen Gunsten spreche, dass es sich um eine einmalige Fahrt gehandelt habe.