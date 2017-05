Laufenburg Ohne Fahrerlaubnis im Auto unterwegs

Polizei ertappt am Montagabend in Laufenburg 20-Jährigen beim unbefugten Führen eines Fahrzeugs.

Die Polizei kontrollierte am Montagabend in Laufenburg gegen 21.10 Uhr in der Hännerstraßeeine VW. Der 20 Jahre alte Fahrer hatte keine Papiere dabei und gab an, den Führerschein vergessen zu haben. Eine Abfrage in den Datensystemen ergab, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins sein dürfte. Mit diesem Ergebnis konfrontiert, gab der Mann zu, keinen Führerschein zu haben. Er wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.