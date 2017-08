Laufenburg Ölfilm auf dem Rhein

Feuerwehr errichtet bei Laufenburg Ölsperre. Heizöl gelangt über das Hänner Wuhr in den Rhein. Verursacher noch nicht ermittelt.

Eine unbekannte Menge Heizöl ist am Dienstagnachmittag in das Hänner Wuhr und von dort in Laufenburg in den Rhein gelangt. Ein Fischsterben konnte nach Auskunft der Polizei glücklicherweise nicht festgestellt werden. Unterhalb der Codman-Anlage errichteten Kräfte der Feuerwehren Laufenburg und Bad Säckingen eine Ölsperre. Das Öl ist laut Polizei im Bereich des Gewerbegebiets auf dem ehemaligen Gluma-Areal in das Wuhr gelangt. Der Fachbereich Gewerbe/Umwelt der Polizei Waldshut versucht den Verursacher zu ermitteln.

Gegen 15 Uhr hatte am Dienstag eine Frau am Wuhr Ölgeruch und auf dem Wasser Ölschlieren festgestellt. Sie verständigte die Polizei, die ihrerseits die Feuerwehr alarmierte. An der Einmündung des Wuhrs in den Rhein stellte die Hilfskräfte einen zwei Meter breiten und etwa 50 Meter langen Ölfilm auf der Wasseroberfläche fest. Die Feuerwehr errichtete auf dem Rhein unterhalb der Codman-Anlage eine Ölsperre. Insgesamt waren 27 Feuerwehrkräfte aus Laufenburg und Bad Säckingen mit acht Fahrzeugen, darunter einem Feuerwehrboot, im Einsatz.

Vom Vorfall verständigt wurde am Dienstag neben der Stadtverwaltung Laufenburg und der Wühregenossenschaft auch das Umweltamt des Landratsamtes. Feuerwehr-Einsatzleiter Markus Rebholz zeigte sich gegenüber unserer Zeitung verärgert und enttäuscht, dass kein Vertreter des Umweltamts vor Ort war. Die Waldshuter Behörde sei für den Rhein als Gewässer erster Ordnung zurständig. So hätten die ehrenamtlichen Hilfskräfte selbst über Ausmaß und Dauer der eingeleiteten Maßnahmen entscheiden müssen.

Bis in die späten Abendstunden waren die Feuerwehrleute vor Ort. Um 19 Uhr wurde in Bad Säckingen sogar nochmals eine Ölsperre nachgefordert. "Vielleicht hätte man den Einsatz aber wegen Geringfügigkeit auch abbrechen können", so der Laufenburger Feuerwehrkommandant Rebholz. Um ganz sicher zu gehen, wurde die Ölsperre über Nacht im Wasser belassen. Erst am Mittwoch wurde sie nach Rücksprache mit dem zuständigen Waldshuter Umweltamt abgebaut.

Ausdrücklich hob Rebholz das Engagement des Laufenburger Klärwärtermeisters Andreas Wittmann hervor. Dieser habe bei der Eingrenzung der möglichen Einleitungsstelle des Öls entscheidend geholfen.