Laufenburg Öl gelangt über Wuhr in Rhein

Feuerwehr baut am Dienstag in Laufenburg Ölsperre auf.

Eine noch unbekannte Menge Öl gelangte am Dienstagnachmittag in Laufenburg über das Hänner Wuhr in den Rhein. Die Feuerwehr baute direkt unterhalb des Einflusses am Laufenburger Kriegerfelsen im Rhein eine Ölsperre auf. Wie Feuerwehrkommandant Markus Rebholz unserer Zeitung erklärte, muss das Öl an noch unbekannter Stelle zwischen dem Kreisverkehr Hännerstraße/Hohlgasse/Rappensteinstraße und der Straßeneinmündung Dreispitz in die Wuhr gelangt sein. Die genbaue Stelle habe am Dienstag aber nicht lokalisiert werden können.

Die Feuerwehr wurde kurz vor 16 Uhr alarmiert, weil im Rhein unterhalb der Codman-Anlage in Laufenburg Öl festgestellt wurde. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Laufenburg und Bad Säckingen mit Booten und meschnischen Ölsperren.