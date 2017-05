Laufenburg Ökumenisches Bildungswerk Laufenburg veranstaltet Vortrag über die Reformation

Der Kapuzinerpater und Dozent Niklaus Kuster (Uni Luzern) wird am kommenden Dienstag unter dem Titel „Aufbrechen 2017“ im Laufenburger Pfarrheim Heilig Geist einige interessante Einblicke in die geschichtliche Tragweite der Reformation geben.

Laufenburg – Zum Gedenken an die Reformation vor 500 Jahren bietet das Ökumenische Bildungswerk Laufenburg einen bebilderten Vortrag mit dem Titel „Aufbrechen 2017“ an. Er findet am kommenden Dienstag, 30. Mai, 19.30 Uhr, im Pfarrheim Heilig Geist in Laufenburg statt.

Referent ist Kapuzinerpater Niklaus Kuster, Dozent für Kirchengeschichte und Spiritualität, an der Uni Luzern. Kuster ist Insider in der Betrachtung der Reformationsentwicklung und der vielfältigen Auswirkungen in den religiösen und politischen Bereichen. Er lebt im Kapuzinerkloster Olten und nimmt Lehraufträge an den Universitäten Luzern, Münster und Madrid wahr. Sein Anliegen ist es, geschichtliche Vorgänge im Rahmen der religiösen Bildung aufklärend und realistisch in einen verständlichen Kontext zu bringen. Seine Geisteshaltung ist verwurzelt in der Spiritualität des Franz von Assisi.

Unter dem Thema „Aufbrechen 2017“ wird Niklaus Kuster die Reformation und ihre Entwicklung beleuchten. Ausgehend von dem historischen Vorgang, in welchem Martin Luther die Rückbesinnung auf die Heilige Schrift und die Verankerung im Glauben anmahnte, wird der Referent zu Fragestellungen in unserer Gegenwart überleiten.

Die Basis der großen christlichen Kirchen sei sich nahegekommen, es fehlen aber immer noch wirkungsvolle Zeichen der Einheit. Niklaus Kuster beschäftigt sich mit der Frage, wie der gemeinsame Weg der Konfessionen gefunden werden kann.