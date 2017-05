Laufenburg Neues Gesicht für den Zugang zur Laufenburger Altstadt

Gehörige Veränderungen werden an dem Gebäude Hauptstraße 32 und 33 am östlichen Zugang zur Laufenburger Altstadt vorgenommen.

Laufenburg (msb) Der östliche Eingang zur Laufenburger Altstadt erhält ein neues Gesicht. In jüngster Sitzung befasste sich der Bauausschuss von Laufenburg mit zwei Bauanträgen, bei denen es um eine kräftige Umgestaltung des bestehenden Wohn- und Geschäftsgebäudes oberhalb des Rathauses geht. Das Gebäude Hauptstraße 33, in dem sich früher ein Elektrofachgeschäft befunden hat, soll demnach abgerissen und durch ein Einfamilienhaus ersetzt werden. Das direkt angrenzende Gebäude Hauptstraße 32 wird grundlegend saniert und umgebaut. Insbesondere erhalte das Haus ein steileres Dach, wodurch das Gebäude höher werde, wie Bürgermeister Ulrich Krieger erklärte. "Aufgrund des geltenden Ensembleschutzes für die Altstadt war die Angelegenheit in beiden Fällen nicht ganz unproblematisch", so Krieger. Denn das Denkmalamt hat in solchen Fällen ein gewichtiges Wort mitzureden. Nicht nur gehe es um die Altstadt als schützenswerte Einheit sondern auch um die Einhaltung des Farbkonzepts. Umfangreiche Abklärungen seien folglich notwendig gewesen, damit die Denkmalschutzbehörden für die geplanten Vorhaben ihr Einverständnis erteilten: "Letztlich wurde eine Lösung gefunden", so Krieger. Auch seitens des Bauausschusses habe es folglich keine Beanstandungen zu den präsentierten Plänen der Bauherren gegeben.