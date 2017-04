Laufenburg Neuer Förderverein für Kultur in Laufenburg

Die Gründungsversammlung für den neuen Förderverein Kultur im Schlössle ist am 3. Mai. Maria Theresia Rist von der Initiativgruppe nennt Beweggründe für diesen Schritt. Ein Auslöser ist der desolate Zustand des Konzertflügels.

Laufenburg – „Eine Investition in kulturelle Belange gehört für eine funktionierende Kommune genauso zu Standortmaßnahmen, wie andere kommunale Einrichtungen“, erklärte Maria Theresia Rist in einem Gespräch. Sie begründete damit ihr ehrenamtliches Engagement in dem am 3. Mai zu gründenden „Förderverein Kultur im Schlössle“.

Sie gehört der Initiativgruppe des Gemeinderates an, die von Bürgermeister Ulrich Krieger und dem Gemeinderat ins Leben gerufen wurde und von diesem voll unterstützt wird. Eine Anzahl Personen haben ihr Kommen und ihre Unterstützung bei der Gründungsversammlung bereits zugesagt.

Der Auslöser für die Gründung eines solchen Fördervereins ist der desolate Zustand des vor vielen Jahren mit sehr bescheidenen Mitteln beschafften gebrauchten Yamaha-Flügels, der äußerlich noch gut aussieht. Der Klaviertechniker hat jedoch vor jedem Konzert Mühe, das Instrument zu stimmen.

Einige Künstler, die in der Vergangenheit zu Konzerten eingeladen wurde, sagten: „Auf diesem Instrument spiele ich nicht.“ Mit der Verfügbarkeit eines neuen Konzertflügels können wir sowohl begabte junge einheimische als auch überregional bekannte Künstler für Konzerte im Laufenburger Schlössle gewinnen, erklärte uns Rist.

In der Satzung des zu gründenden Vereins ist nicht nur die Beschaffung von Instrumenten aufgeführt. Zu den Bestrebungen zählen vorrangig die Förderung von Künstlern und die regelmäßige Durchführung von Konzerten. Mit dessen Gründung entsteht keine Konkurrenz zu bestehenden kulturellen Einrichtungen in Laufenburg, sie stellt eine Ergänzung des vorhandenen Angebotes dar. Wie Bürgermeister Ulrich Krieger in einem öffentlichen Schreiben in Verbindung mit der Gründung des Fördervereins erklärte, „setzt Laufenburg seit einigen Jahren mit Konzerten im Panorama-Saal des Schlössle eine Tradition fort, die viele Jahrzehnte lang unterbrochen war. So trafen sich um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert im Schlössle hochrangige musikalische Genies aus ganz Europa zum gemeinsamen Musizieren. Wir möchten gerne das kulturelle Erbe unserer Laufenburger Ehrenbürgerin Madame Mary Codman durch anspruchsvolle künstlerische Aktivitäten bewahren und neu aufleben lassen."

Theresia Maria Rist ist froh, dass die Stadt Laufenburg mit der bevorstehenden Gründung des „Fördervereins Kultur im Schlössle“ am kommenden Mittwoch, 3. Mai, jetzt Nägel mit Köpfen macht. Damit ist der Weg außerdem frei, dass Sponsoren die kulturellen Bestrebungen der Stadt durch Spenden unterstützen können.