Laufenburg Neuentwicklung: H.C. Starck stellt neue Pulvertechnik Amperprint vor

Laufenburg/Goslar (msb) Die H.C. Starck Surface Technology and Ceramic Powders GmbH mit Sitz in Laufenburg und Goslar verfügt über ein neues Produktportfolio von gasverdüstem Metallpulver, die speziell für die additive Fertigung geeignet sind. Das Ganze firmiert unter der Bezeichnung Amperprint, wie das Unternehmen jetzt mitteilt. H.C. Starck produziere demnach hochlegierte Pulver auf Basis von Nickel, Kobalt und Eisen entsprechend aller gängigen Standardkompositionen. Darüber hinaus entwickle der Konzert "maßgeschneiderte Lösungen nach individuellen Kundenwünschen". Mit dem angewandten Technologiekonzept kann die Produktionsmenge problemlos hochskaliert werden, während die Produktqualität auf einem konstanten Niveau bleibt. „Die Einführung des Amperprint-Konzepts ist ein weiterer Meilenstein zur Stärkung unserer Position im kontinuierlich wachsenden Markt für 3D-Druck“, so Shashi Shukla, Geschäftsführer der H.C. Starck Surface Technology and Ceramic Powders GmbH.

Zusammen mit der Einführung der Amperprint-Pulver kündigt H.C. Starck eine Verbesserung der Logistikprozesse an. Um kürzere Lieferzeiten zu erzielen, wird eine breite Auswahl an Standardlegierungen ab dem vierten Quartal dieses Jahres vorrätig sein. Speziell für die additive Herstellung launcht H.C. Starck eine neue Website. Diese bietet unter anderem einen schnellen und einfachen Einblick in das Portfolio des Unternehmens und ist unter www.amperprint.com zu finden. Seit 40 Jahren werden die Metallpulver von H.C. Starck, die auch unter der Marke Ampersint bekannt sind, in einer Vielzahl von pulvermetallurgischen Prozessen wie dem heißisostatischen Pressen (HIP) oder dem Metallspritzguss (MIM) eingesetzt und von Kunden weltweit geschätzt. Als weltweit führender Hersteller von gasverdüsten Metallpulvern bringt H.C. Starck die innovative Verfahrenstechnik des 3D-Drucks seit mehr als zehn Jahren aktiv voran. Es solle durch kontinuierliche Weiterentwicklungen flexibel auch die zukünftigen Anforderungen erfüllen.