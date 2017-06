Laufenburg Navi lotst Fahrradfahrer auf Autobahn

Polizei liest in der Nacht zum Montag bei Laufenburg völlig fertigen Radler auf, der zu vertrauensselig dem Rat seines Smartphones gefolgt war.

Der Verzweiflung nahe war ein Fahrradfahrer, der in der Nacht zum Montag im Bereich Laufenburg (Kreis Waldshut) umherirrte. Wie die Polizei berichtet, war der 22-Jährige in den späten Abendstunden in Waldshut mit dem Fahrrad nach Bad Säckingen aufgebrochen, um einen Freund zu besuchen. Der ortsunkundige Radler strampelte zunächst in die richtige Richtung und verfranste sich bei Laufenburg. Als er nicht mehr weiterwusste, erinnerte er sich an die Kartenfunktion auf seinem Smartphone und gab als Zielort Bad Säckingen ein. Als die Streckenführung auf dem Display erschien, trat der Mann in die Pedale und radelte los. Doch die Fahrt führte ihn direkt auf die A 98, wo ihm nach einigen Kilometern die Puste ausging und er das Fahrrad schieben musste – immerhin war es bereits nach Mitternacht. Zu seinem Glück fuhr zufälligerweise ein Streifenwagen vorbei, der sofort anhielt. Die Beamten riefen für den erschöpften Radfahrer ein Taxi, das ihn samt Drahtesel zum Zielort brachte.