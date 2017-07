Laufenburg Nächtlicher Brand in Bauschuttgrube

Nächtlicher Brand in Bauschuttgrube

Feuerwehr und Polizei müssen Donnerstagmorgen wegen Brand in Laufenburg ausrücken.

Am Donnerstagfrüh wurde um 3.40 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass es beim Alten Sportplatz brennen würde. Daraufhin rückten Polizei und Feuerwehr aus. Vor Ort wurde ein Feuer in einer am Waldrand gelegenen Bauschuttgrube festgestellt. Der Brand war mit einer entsprechenden Rauchentwicklung verbunden. Da von dem Feuer keine Gefahr ausging, ließ man es abbrennen. Die Ursache ist unklar. Von einem Schaden ist nicht auszugehen.