Laufenburg Musikvereine wollen ihre Zukunft sichern

Blasmusikverband Hochrhein lädt Mitgliedsvereine zum Ideen-Forum am 11. Februar nach Laufenburg ein. Sie sollen fit für die Zukunft werden.

Laufenburg – Nachwuchssorgen? Für die meisten Blasmusikorchester ist das noch ein Fremdwort. Zusammen 5500 Mitglieder zählen die 107 Musikvereine, die sich zum Blasmusikverband Hochrhein (BVH) zusammengeschlossen haben. Darunter sind große Vereine wie die Stadtmusik Wehr mit 140 Musikern in drei Orchestern, aber auch kleine, die skeptisch in die Zukunft schauen. Sie alle lädt der Blasmusikverband am 11. Februar zu einem Forum nach Laufenburg ein, um dort gemeinsam Ideen für eine zeitgemäße Nachwuchsarbeit zu entwickeln.

"Bis 2010 gab es noch einen Riesen-Boom in der Breite. So langsam merkt man, dass die Anmeldungen zurückgehen", sagt BVH-Vizepräsident Ralf Eckert (Rickenbach) zur Nachwuchssituation bei den Blasmusikvereinen. Geburtenschwache Jahrgänge, Ganztagsunterricht an der Schule, konkurrierende Freizeitangebote und immer mehr Jugendliche, die zum Studium fortziehen, zwingen auch die Musikvereine, ihre Nachwuchsarbeit zu überdenken. "Und das sollten wir proaktiv tun", betont Eckert. Also nicht erst, wenn Mangel an Nachwuchs die Vereine dazu zwinge.

Beim Forum in Laufenburg werden sechs Dozenten in halbstündigen Vorträgen beleuchten, wie Musikvereine fit für die Zukunft gemacht werden können. Der stellvertretende Verbandsjugenddirigent Manuel Wagner präsentiert das Ergebnis einer Umfrage unter den Mitgliedsvereinen. Verbandsjugendleiter Peter Fräßle schildert die Entwicklung zum Jungmusikerleistungsabzeichen. Die selbständige Kulturmanagerin Alexandra Link spricht über den Musikverein aus Marketingsicht. Sigrid Baumann vom Bund Deutscher Blasmusikverbände erläutert die Vereinsführung im Team.

Verbandsdirigent Johannes Brenke stellt den Einstieg ins Dirigieren vor. Der ehemalige Dirigent der Stadtmusik Wehr, Joachim Pfläging, zeigt, wie in diesem Verein erfolgreich Jugendarbeit betrieben wird. Den Abschluss bildet eine Podiumsdiskussion, die von der stellvertretenden BHV-Jugendleiterin Marina Reichmann, Alexandra Link und Ralf Eckert moderiert wird.

Als Zielgruppe der Veranstaltung sieht der Blasmusikverband Jugendleiter, Ausbilder, Dirigenten und Vorstandsmitglieder aus den Vereinen, aber auch Verantwortliche aus Musikschulen, Leiter von Bläserklassen und andere an der Zukunft der Musikvereine Interessierte.

Ideen-Forum

Der Blasmusikverband Hochrhein lädt ein zum Ideenforum "So machen wir unsere Musikvereine fit für die Zukunft!" am Samstag, 11. Februar, 9.30 bis 16.30 Uhr im Pfarrheim Heilig Geist, Laufenburg. Zielgruppe sind Jugendleiter, Ausbilder, Musikschullehrer, Ditigenten, Leiter von Bläserklassen, Vereinsvorstandsmitglieder und Interessierte. Teilnahmegebühr 18 Euro, Anmeldung bis 3. Februar per Mail an schriftfuehrer@bv-hochrhein.de.www.bv-hochrhein.de