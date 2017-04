Laufenburg Musikverein Binzgen begeistert

Frühlingskonzert im voll besetzten Pfarrheim Laufenburg. Fast 200 Zuhörer erleben eine musikalisch vielfältige Darbietung.

Laufenburg – Immer wieder helle Begeisterung beim Publikum weckten die Musiker des Musikvereins Binzgen beim Frühlingskonzert am Samstagabend im voll besetzten Pfarrheim Heilig Geist. Vorsitzender Karl-Heinz Grimm konnte nahezu 200 Besucher willkommen heißen.

Besonders begrüßte er einige Ehrengäste, darunter Bürgermeister Ulrich Krieger, Pfarrer Klaus Fietz und Peter Matt, Bezirksvorsitzender im Bezirk 7 des Blasmusikverbandes Hochrhein. Gleichzeitig stellte Grimm vier neue Jungmusiker vor, die das erste Mal bei einem Konzert mitspielten, es waren dies Jonas Strittmatter, Trompete, sowie Anne Hilpert, Finn Geilinger und Andreas Dickerhof, alle an der Klarinette.

Anschließend übernahm Karin Karthan das Mikrofon und führte charmant und informativ durch das Konzertprogramm, das von der Dirigentin des Musikvereins Binzgen, Nicole Eilers, unter dem Motto „Legenden“ zusammengestellt wurde. Feierlich und mit sanfter Dynamik begann das Konzert mit „The Legend of Castle Armagh“ von Paul Murtha, gefolgt von „Imagine“ von John Lennon, ebenfalls eine außergewöhnliche Legende. In beiden Stücken, in den die Zöglinge mitspielen durften, überzeugte das Orchester durch große Klangreinheit, präzise Einsätze und starke Ausdruckskraft.

Nach kurzem Umbau, die Zöglinge hatten ihr Debüt erfolgreich absolviert, interpretierten die Musikerinnen und Musiker ausgesprochen authentisch den Untergang der Insel Atlantis in dem Stück „Atlantis – The Lost Continent“ von Rob Romeyn. Mehrere Registersoli, markante Rhythmuswechsel und eine deutliche Dynamik kennzeichneten dieses Stück. Ein eindrucksvolles und bis in die höchsten Tonlagen klangreines Flügelhornsolo von Ralf Riedel kennzeichneten die nachfolgende, sehr bekannte Melodie „Conte Partirò“, auch bekannt als „time to say good bye“. Teils feierlich und harmonisch, oft auch wuchtig und klangstark folgten im ersten Konzertteil noch „A Fairy Tale“ und „Summer of ‚69“. Über die danach erfolgte Ehrung berichten wir separat.

Im zweiten Konzertteil erklangen „Wind of Change“ von den Skorpions, ein Andrew-Lloyd-Webber-Portrait, die "Moonlight"-Serenade von Glenn Miller sowie ein Klaviersolo von Nicole Eilers aus dem Stück „The Ludlows“ von James Horner. Die Solistin wurde dabei vom Orchester unter der Leitung von Peter Weiss sehr einfühlsam begleitet. Harmonisch und sehr klangvoll wurde der breit gefächerte bunte Legendenstrauß aus Balladen, Rock, Musicals und Filmmelodien mit einer ebenfalls legendären Volksmusik, einem Melodienmedley von Ernst Mosch. Als krönender Abschluss erklang dabei der weltbekannte Hit „Wir sind Kinder von der Eger“. Immer wieder heftig aufbrausender Beifall verleitete die Dirigentin zu insgesamt drei Zugaben, bevor die Musikanten nach einem großartigen Konzert die Bühne verlassen durften.

