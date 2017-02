Laufenburg Musikverein Binzgen: Kleine Besetzung kommt groß raus

Musikverein Binzgen blickt auf ereignisreiches Jahr zurück. Der Auftritt „Immer wieder sonntags“ ein Höhepunkt des Vereinsjahres.

Binzgen (elle) Der Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ war der große Höhepunkt des Musikverein Binzgen im Jahre 2016. Bei der Hauptversammlung des Vereins am Freitagabend im Restaurant „Zur Eiche“ in Binzgen ließen die Musiker diesen tollen Tag Revue passieren. Anlässlich der 60-jährigen Vereinszugehörigkeit des ehemaligen Trompeters Konrad „Konny“ Schäuble planten die Musiker des MV Binzgen eine ganz besondere Überraschung und spielten gemeinsam mit „Immer wieder sonntags“ Moderator Stefan Mross die „Sehnsuchtsmelodie“ für ihren Kameraden.

Weitere prägende Ereignisse stellten das Jahreskonzert, das Sommerfest und die Teilnahme am zweiten „Binzger Adventszauber“ dar. Die derzeit 19 aktiven Musikern bewältigten 53 Proben und 18 Auftritte. Damit ist der MV Binzgen der kleinste Verein im Bezirk. „Wir möchten zeigen, dass wir noch am Leben sind“, betonte der Vorsitzende Charly Grimm. Ein weiteres elementares Ziel sei zudem, die Jugend im Verein zu stärken. Nachdem im vergangenen Jahre das Blasmusik-Ausbildungszentrum aufgelöst wurde, hatte der MV Binzgen als einer der wenigen Vereine den mutigen Schritt gewagt, sich nicht der Musikschule Bad Säckingen anzuschließen, sondern die Jugendausbildung wieder selbst in die Hand zu nehmen. „So lernen wir unsere Jungmusiker besser kennen, was einen echten Gewinn für den Verein darstellt“, so Grimm.

Bürgermeister Ulrich Krieger fand anerkennende Worte: „Heimat ist ein Gefühl, das durch Vereine wie den Musikverein Binzgen entsteht.“ Er übernahm die Neuwahlen des Vorstands. Veränderungen zum Vorjahr gab es keine. Zudem konnte ein neues Aktivmitglied in die Reihen der Musiker aufgenommen werden. Aushilfsmusiker Bernhard Kartan am Bariton hatte sich entschlossen, ein vollwertiges Mitglied des MV Binzgen zu werden.

Dirigentin Nicole Eilers fand sowohl lobende als auch mahnende Worte für ihre Musiker: „Musikalisch haben wir im vergangenen Jahr viel geleistet. 18 Auftritte mit einer kleinen Besetzung sind gewaltig. Andere Vereine wären so nicht mehr spielfähig. Gerade darum dürfen wir den Probenbesuch nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Aus ihren Worten wurde deutlich, dass der MV Binzgen an seinem Existenzminimum angelangt ist. Dennoch stehe im Vordergrund, in den gemeinsamen Proben zusammen viel Spaß zu haben, sagte die Dirigentin.

Zu den besten Probenbesuchern gehörten vor allem Jungmusiker: Steven Lauber hat fünf Mal gefehlt, Mareike Strittmatter vier Mal und Sandra Grimm zwei Mal. Die beste Probenstatistik hatte aber ein „alter Hase“, Charly Grimm, mit nur einer Abwesenheit.

Der Verein

Der Musikverein Binzgen wurde im Jahre 1871 gegründet und besteht derzeit aus 19 aktiven Musikern. Sie stehen unter der musikalischen Leitung von Dirogentin Nicole Eilers. Vorsitzender ist Charly Grimm, er wird vertreten durch Simon Bächle.