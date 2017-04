Laufenburg Musikkomödie am 8. April in der Stadthalle

Musikkomödie am 8. April in der Stadthalle

Laufenburg – Clowns der Meisterklasse. Der venezianische Autor, Regisseur und Schauspieler Valter Rado gibt sich auf Einladung der Kulturkommission Brücke wieder einmal in Laufenburg die Ehre. Dieses Mal zusammen mit der Mabó-Band alias Running Orchestra. „Note nella tempesta – Noten im Sturm“ heißt die Musikkomödie, die der Mime und die vier Musiker am Samstag, 8. April, in der Stadthalle Laufenburg/CH aufführen.

„Mit ihren stürmischen Noten versetzten sie das De-Opera-Zelt in frenetische Dauerklatsch-Laune“, schrieb die Augsburger Allgemeine Zeitung und nannte „Running Orchestra“ „brillanteste Clownerie, herrlich unkompliziert, herzerfrischend komisch. Bravissimo!“ Valter Rado gibt den Dirigenten, der zusammen mit dem Running Orchestra (Reno Stizza am Alt-Saxophon, Amilcare Pompei an der Posaune, Andrea Sgariglia am Tenor-Saxophon und Fabrizio Palazetti am Bass-Saxophon) auf der Flucht in einen stürmischen Notenwirbel gerät. Sie finden sich vor einem Publikum wieder, das ein klassisches Konzert erwartet. Trotz aller Widrigkeiten versuchen die ungewollten Orchestermusiker gegen den autoritären Dirigenten das Konzert ohne Katastrophen über die Bühne zu bringen. Der Dirigent wird dabei zur Zielscheibe unterdrückter Träume, Sehnsüchte und Gelüste. Dieser wiederum lässt seinen Phantasien freien Lauf.

Valter Rado und das Running Orchestra: „Note nella tempesta – Noten im Sturm“, am Samstag, 8. April, 20 Uhr, in der Stadthalle Laufenburg/CH. Eintrittskarten für 18 Euro/20 Franken beim Tourismus- und Kulturamt Laufenburg/D, bei Buch & Café am Andelsbach Laufenburg/D und bei der Tourist-Info Laufenburg/CH.