Laufenburg, Murg Murg hat mehr Gästebetten als Laufenburg

Das Statistische Landesamt legt die Tourismuszahlen für 2016 vor und sorgt damit für einige Überraschungen.

Die Übernachtungszahlen in Laufenburg und Murg entwickelten sich 2016 in gegensätzliche Richtungen. Für Murg meldet das Statistische Landesamt 4,9 Prozent mehr Gästeankünfte und sogar 6,8 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr, für Laufenburg 5,2 Prozent weniger Ankünfte und 5,8 Prozent weniger Übernachtungen.

Mit 15557 Übernachtungen lag Laufenburg 2016 so schlecht wie seit 2007 nicht mehr. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der Übernachtungen um 962 verringert. Auch die Zahl der Gästeankünfte ging zurück und zwar um 452 auf nur noch 8227. Durchschnittlich blieb jeder Gast 1,9 Tage in Laufenburg.

In Murg hingegen wurden noch nie so viele Gäste gezählt wie vergangenes Jahr. Die Zahl der Ankünfte stieg um 118 auf 2526 an, die der Übernachtungen um 415 auf 6514. Interessant: Mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 2,6 Tagen verweilen die Touristen in Murg deutlich länger als in Laufenburg.

Die Statistik weist bezüglich des Tourismus in Laufenburg und Murg einige Überraschungen auf. So kann Murg inzwischen mehr Schlafgelegenheiten für Gäste aufweisen als Laufenburg. 2015 waren es laut Statistischem Landesamt 123 Übernachtungsgelegenheiten in vier Betrieben, 2016 sogar 138 in fünf. Laufenburg konnte 2015 nur mit 91 Betten in vier Betrieben aufwarten, 2016 dann mit 104 Betten in fünf Betrieben. Die Zahl der Gästeankünfte lag in Laufenburg aber dreimal so hoch wie in Murg, die Zahl der Übernachtungen mehr als doppelt so hoch. Die Auslastung der Betten lag deshalb in Laufenburg mit 48,3 Prozent trotz eines Rückgangs von 3,3 Punkten gegenüber dem Vorjahr deutlich höher als in Murg mit nur 16,5 Prozent.