Bad Säckingen Murg: 41-jähriger Busfahrer vom Vorwurf der sexuellen Nötigung freigesprochen

Murg (sus) Im Zweifel für den Angeklagten, entschied Direktorin am Amtsgericht Margarete Basler und sprach einen 41-jährigen Busfahrer vom Tatvorwurf der sexuellen Nötigung frei. Der Busfahrer war angeklagt, im Frühjahr 2015 in Murg eine Schülerin sexuell belästigt zu haben. Auch Verteidiger Patrick Steiger und Staatsanwalt Michael Blozik hatten für einen Freispruch plädiert. Die Nebenklägerin, vertreten durch Petra Schwarz-Gröning, dagegen hatte sich für eine Verurteilung und eine Schadensersatzzahlung vonseiten des Angeklagten ausgesprochen.

Der 41-Jährige soll im Frühling 2015 eine 15-jährige Schülerin, die regelmäßig mit seinem Bus gefahren war und mit der er bereits seit längerem persönlichen Kontakt gepflegt hatte, zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Er habe sie angeblich erst zu einem Bus-Depot gelockt, wo er seinen Bus geparkt hatte, um sie dann nach einem gemeinsamen Gespräch an mehreren intimen Körperstellen zu berühren. Dazu habe er sie immer wieder auf den Boden gedrückt oder sie am Arm festgehalten.

Dass der Angeklagte bei dem Mädchen sexuelle Handlungen erzwungen haben soll, sei nicht nachweisbar, erklärte Staatsanwalt Blozik. Die Psychologin Marianne Klaus, die damals als Gutachterin zu Rate gezogen worden war, hatte ausgesagt, dass die Erzählungen der Schülerin zu schematisch gewesen seien und kaum individuelle Färbungen aufwiesen. Sie habe bei der Schülerin einen autosuggestiven Prozess der Selbstwerterhaltung vermutet. Das bedeute die sexuellen Handlungen seien freiwillig erfolgt und das Mädchen habe sich danach geschämt. Um ihr eigenes Selbstbild zu erhalten, habe sie sich eingeredet dazu gezwungen worden zu sein. Zu Gunsten des Angeklagten spräche überdies, dass die 15-Jährige sich hätte wehren können, dies aber nicht getan hatte.

Eine ganz andere Meinung vertrat die Nebenklägerin. Der Sachverhalt habe sich so wie in der Anklageschrift niedergeschrieben dargestellt. Der Busfahrer habe das junge Mädchen sexuell belästigt. Die 15-Jährige habe nach der Tat monatelang unter Schlafstörungen und Heulkrämpfen gelitten. Sie habe keinen Zweifel an der Aussage ihrer Mandantin und plädiere deshalb für eine Verurteilung des Angeklagten und eine Schadensersatzzahlung von 2000 Euro. Es hätten keine sexuellen Handlungen stattgefunden erklärte Rechtsanwalt Steiger. Er hege insgesamt ernsthafte Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Die Aussagen der Geschädigten seien zu oberflächlich, Real-Kennzeichen wie zum Beispiel eine detaillierte Schilderung der Gegenwehr fehlten.

Es sei kein Freispruch erster Klasse, erklärte die vorsitzende Richterin. Sie sei überzeugt, dass sexuelle Handlungen stattgefunden hätten, sehr wahrscheinlich auch gegen den Willen der Geschädigten. Der springende Punkt sei aber, ob der Angeklagte das bei ihr auch erkannt, ihren Willen gebrochen und die sexuelle Gewalt erzwungen hatte. Dazu gebe es keine Anhaltspunkte, im Gegenteil habe der 41-Jährige sogar gesagt: „Wenn Du das nicht willst, sag' es.“ Das Mädchen hätte die Möglichkeit gehabt, zu gehen, habe es aber nicht gemacht. Nötigung bedeute Aufzwingen des eigenen Willens. Das könne sie hier nicht erkennen, begründete die Richterin ihr Urteil. Auch eine sexuelle Unreife sei bei der Schülerin nicht feststellbar, diese habe bereits sexuelle Kontakte gehabt.