Murg Mütter tauschen sich regelmäßig aus aus

Monatlicher Treffpunkt im Café Heimelig in Hänner kommt gut an. Hebamme Gudrun Römer gibt wertvolle Tipps.

Hänner (hak) Jeweils am ersten Donnerstag im Monat treffen sich Mütter mit Kleinkindern um 10 Uhr zum „Müttercafé“ im Café Heimelig in Hänner. Organisiert und geleitet wird der Anlass von Hebamme Gudrun Römer, die das Müttercafé seit neun Jahren leitet.

Teilnehmen können Mütter mit Neugeborenen bis hin zu Kleinkindern im Alter von drei Jahren. Auch Vätern steht das Müttercafé offen, doch die vereinzelten Besuche blieben eher selten. Die Teilnehmerzahl pro Veranstaltung liegt zwischen drei und zwanzig Frauen.

Was läuft denn nun in so einem Müttercafé? Lassen es sich die Mütter bei Kaffee und Kuchen gut gehen und die Kinder spielen in dieser Zeit? Beileibe nicht. Denn hier wird auch einige gelernt, das daheim in der Praxis sehr von Nutzen ist. Nach einigen Minuten „Aufwärmphase“ leitet Gudrun Römer die Vorstellungsrunde ein, damit jeder sich ein Bild von den anderen Frauen machen kann. Dann beginnt Gudrun Römer mit einem interessanten Referat zu dem bereits seit Anfang des Jahres feststehenden Thema, sei es Beikost und Ernährung, Zahnen und Zahnpflege, Babyschlaf, Entwicklung oder auch Hausmittel. Wer eine Frage hat, kann diese auch umgehend stellen, denn wie oft vergisst man das, was einem zu dem aktuell behandelten Thema nicht ganz klar ist, bis zum Ende des Referates wieder. Wobei Gudrun Römer den Infoteil kurz und überschaubar präsentiert, nicht langwierig und ermüdend. Das natürlich auch im Interesse der anwesenden Kinder, denn wer will schon lange still sein? Zum Abschluss stellt sie auch Bücher vor, welche die Mütter sich auch später ausgiebig ansehen können. Damit haben sie auch schon einen Anhaltspunkt, was für sie an Literatur von Interesse sein könnte.

Anschließend hat jeder die Möglichkeit, Fragen an die Hebamme in die Runde zu werfen. Sind diese dann beantwortet, gruppieren sich die Frauen nach Belieben, da werden Erfahrungen ausgetauscht, es werden private Kontakte geknüpft. Die Kinder spielen zufrieden miteinander. Und zwischen all den Teilnehmerinnen wandert Gudrun Römer umher, setzt sich mal hier oder da zu Müttern dazu, die Fragen an Sie haben und leistet Beratungshilfe. Und wer das Gewicht seines Babys grad genau wissen will, der kann dieses auch auf der Babywaage noch schnell ablesen. In harmonischem Einklang endet die Veranstaltung, die Mütter kehren mit Wissen gesättigt wieder zu ihren Familien nach Hause zurück.

Das Müttercafé bedeutet im übrigen auch keine große Investition für die Frauen, denn es fällt lediglich ein Unkostenbeitrag fürs Material von 2 Euro pro Mutter an, sowie die Kosten für das eigene Getränk und für den, der schlemmen will, auch für die gute Torte im Café Heimelig.

Leider sind Müttercafés nicht mehr verbreitet in unserer Gegend. Hebamme Gudrun Römer: „Wir sind hier in der Gegend das einzige Müttercafé. In Bad Säckingen wurde das Müttercafé nach Schließung der Geburtsstation im Jahr 2013 auch eingestellt. Ebenso findet im Waldshuter Krankenhaus keines mehr statt.“ Sehr bedauerlich für die Mütter, die das Angebot in den Vorjahren gerne mal genutzt haben, ebenso für solche, die nun mit ihren kleinen Kindern diesen Ort des Austauschs und der Info nicht mehr zur Verfügung haben, zumindest nicht in der Nähe. Deshalb kommen auch die Mütter im Café Heimelig nicht nur aus Hänner selbst, vielmehr hat es auch Auswärtige dabei, sei es aus Altenschwand oder Hottingen oder anderen Orten.

Ein großer Teil von ihnen hatte Gudrun Römer als Hebamme, alle waren jedoch im Geburtsvorbereitungskurs bei ihr. Die Frauen kommen nicht nur beim ersten Kind, vielmehr nutzen auch erfahrene Mütter die Gelegenheit, denn schließlich ist jedes Kind anders.

Das Müttercafé

Das Müttercafé Hänner wurde von Levka Soder 2004 gegründet. Vor neun Jahren übernahm die Hebamme Gudrun Römer aus Murg-Hänner das Müttercafé und führte es weiter. Die Treffen finden jeweils am ersten Donnerstag im Monat ab 10 Uhr statt. Termine und Themen 2017: 12. Januar Beikost und Ernährung, 2. Februar Tragen, Tragehilfen, 9. März Sprechen lernen, 6. April Windeln loswerden, 4. Mai Zahnen und Zahnpflege, 1. Juni Babyschlaf, 3. August Entwicklung, 5. Oktober Weltstillwoche, 9. November Hausmittel. Im Juli, September und Dezember findet kein Müttercafé statt. Infos bei Gudrun Römer, Hebamme, Telefon 07763/80 26 92, per E-Mail ( hebamme.gudrunroemer@gmail.com) oder bei Café Heimelig, Jutta Lohmann, Telefon 01163/92 99 00.