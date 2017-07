Laufenburg Motorradfreunde Grunholz feiern 30-jähriges Bestehen

Diesjähriges Fest am 28. Juli auf der Festwiese zwischen Grunholz und Hochsal soll mit tollem Programm wieder für gute Stimmung sorgen.

Im Jahre 1987 bauten die Motorradfreunde Grunholz um Gründungsmitglied Harry Eschbach zum ersten Mal ihre Festhütte auf der Wiese zwischen Grunholz und Hochsal auf.

Nun dürfen die Motorradfreunde ihr 30-jähriges Bestehen feiern, das sie sich redlich verdient haben. Die Idee für das ins Leben rufen eines solchen Festes hängt mit den tödlichen Unfällen zweier Motorradfreunde zusammen, für die ein Andenken und eine Erinnerung geschaffen werden sollte. Dabei stellt das „Motorradfäscht“ von Anfang an keine Bereicherung für die derzeit 15 Motorradfreunde dar, sondern dient der Einnahme von Geldern, die an bedürftige Institutionen weitergespendet werden. Begonnen wurde damals mit einer Spende für eine Stiftung, die Notrufsäulen an Straßenrändern aufstellte, was mit dem Unglück der beiden Motorradfreunde zusammenhing. Heute kommen die Motorradfreunde Grunholz auf stattliche 85 000 Euro, die sie an Organisationen gespendet haben, die dieses Geld für ihre Existenz brauchen. So profitierte beispielsweise in den letzten beiden Jahre die Bergwacht Todtmoos von dem Erlös des „Motorradfäschtes“, die damit unter anderem ihre Ausrüstung finanziert.

Die Motorradfreunde setzen sich so auch für den Erhalt des Bad Säckinger Spitals ein und würden es am liebsten aufkaufen, wenn sie dazu die Mittel hätten. Damit so viel Geld zusammenkommt, muss auch für entsprechende Stimmung am „Motorradfäscht“ gesorgt werden. Traditionell zeichnet sich das Fest durch ein großes Lagerfeuer, Schwedenfackeln, ein friedliches und gewaltfreies Beisammensein und leckere Speisen vom Grill aus. Seit ganzen 24 Jahren tritt die Rockband „Rough Stuff“ alias „Whisky Boyz“ auf dem „Motorradfäscht“ auf und sorgt dafür, dass gute Laune und eine ausgelassene Atmosphäre herrschen. In den 30 Jahren seit der Gründung des Festes hat sich auch bewiesen, dass alle willkommen sind – ob Motorrad- oder Rollerfahrer spielt hier keine Rolle mehr. Sogar internationalen Status hat das „Motorradfäscht“ erreicht, denn es kommen Freunde aus dem Elsass, aus Südösterreich und der Schweiz, aber natürlich auch national aus Norddeutschland oder dem Allgäu.

Zurückfahren muss in der Nacht auch niemand mehr, denn für Übernachtungsmöglichkeit ist auf der benachbarten Wiese gesorgt. „In diesem Jahr gilt mein Dank den Baumspendern Martin Schäuble und Thomas Kunzelmann, die besondere Stücke für die Festgarnitur hergebracht haben. Und für die intensive akustische Berieselung bedanken wir uns im Voraus bei allen Anwohnern.“, betont Harry Eschbach.

Motorradfäscht

Das diesjährige „Motorradfäscht“ findet vom 28. bis 31. Juli auf der Festwiese zwischen Grunholz und Hochsal statt. Auf dem Programm steht am Freitagabend ab 19 Uhr die Band „The Mario Nettes“. Am Samstag ab 19 Uhr geht es traditionell weiter mit der Band „Rough Stuff“ und am Montag ab 16 Uhr findet das Handwerkervesper statt. Der Erlös geht wie immer an einen guten Zweck, um auf Missstände hinzuweisen und einen Stein ins Rollen zu bringen.