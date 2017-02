Laufenburg Modellbahnschau der Eisenbahnfreunde Wehr

Mit über 1000 Besuchern war die Modellbahnschau, die am Wochenende im Pfarrheim Heilig Geist in Laufenburg stattfand, ein Erfolg.

Laufenburg (her) Schon am ersten Tag der Modellbahnschau, strömten über 400 Besucher am Wochenende aus nah und fern ins Pfarrheim Heilig Geist Laufenburg. Die Eisenbahnfreunde Wehratal hatten bereits am Freitagnachmittag, zusammen mit Privatausstellern, der Anlage Buchheide und dem Modelleisenbahnclub Lörrach, in mühevoller Kleinarbeit neun komplette Anlagen in den verschiedenen Spurweiten, wie zum Beispiel Spurweite Z (1:220) oder Spurweite 0 (1:87) aufgebaut.

Wenn auch das Interesse der männlichen Erwachsenen überwog, hatten die Aussteller darauf geachtet, dass kleinere Anlagen zur Verfügung standen, an denen die Kinder die Züge an der Steuerung selbst fahren lassen konnten. An den großen Anlagen die im Erdgeschoss vom Modelleisenbahnclub Lörrach und im Untergeschoss von den Eisenbahnfreunden Wehratal aufgebaut waren, drängten sich besonders viele interessierte Besucher, sowohl Männer, Frauen und Kinder. Wer schon alles gesehen hatte, unterhielt sich bei Kaffee und Kuchen oder Schäufele mit Kartoffelsalat am von den Eisenbahnfreunden gestellten Buffet. Die "Fachleute" tauschten hier Erfahrungen mit einander aus. Wie uns Martin Stöcklin an seiner Anlage "Winterberg Z" erklärte, die auf 2 Quadratmetern mit 14 Zügen auf drei Ebenen fährt, ist das Hobby nicht ganz billig. Eine Lock kostet 200 Euro und ein Wagen zwischen 10-30 Euro, so dass die Anlage schnell mal 5.000 Euro verschlingt. Die Blocksteuerung mit Reed-Kontakten sorgt dafür, dass alle 14 Züge der Spur Z (1:220) in Bewegung sind, ohne mit einander zu kollidieren.

Wie uns der Vorsitzende der Eisenbahnfreunde Wehratal Johann Heinrich und Walter Schepperle versicherten, ist man mit dem Besucheransturm, der bereits am Samstag mit 400 Personen, Erwachsenen und Kindern, recht groß war, sehr zufrieden. Mit den Besucherzahlen von vor 10 Jahren kann man aber nicht mehr mithalten. Für den Sonntag erwartet man noch etwas mehr Besucher, als am Samstag, so dass die 1000 Besucher insgesamt überschritten werden dürften. Dank der vielen freiwilligen Helfer, zu denen die Familienangehörigen der Vereinsmitglieder zählten, konnte man die Organisation und die Durchführung der Ausstellung stemmen. Heinrich dankte allen, den Ausstellern, den Besuchern und den Helfern, die dabei mitgeholfen haben, dass eine solche Ausstellung stattfinden konnte.

