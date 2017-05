Laufenburg Mit der Unterstützung von 30 Laufenburger Unternehmen erhalten Kinder Sprachkompetenz

Die Sprachförderung von Kindern erhält eine breite Unterstützung. Bürgermeister Ulrich Krieger dankt 30 Laufenburger Unternehmen für ihre finanzielle Beteiligung.

An 30 Vertreter von Laufenburger Unternehmen wurden Urkunden als Anerkennung überreicht. Bürgermeister Ulrich Krieger dankte ihnen in diesem Rahmen für ihr Engagement, das sie in das Projekt Sprachförderung investiert haben. Die Stadt Laufenburg hatte sich bereits seit 2001 in Kooperation mit der Caritas und den städtischen Kindergärten für die Sprachförderung engagiert.

Den besonderen Schwung brachte 2010 Hannelore Franke in das Projekt, als der Beitrag auf 8 Euro pro Monat und Kind zu Lasten der Eltern erhöht werden sollte. Sie sah es als ungerecht an, dass Kinder mit Sprachdefiziten aus sozial schwächeren Familien von der Sprachförderung ausgeschlossen werden sollten, weil sie sich die Kosten dafür nicht leisten konnten. Sie rief die Kooperation zwischen privaten Unternehmen, der Stadt Laufenburg und der Caritas ins Leben, um den Kindern vor Ort eine optimale Sprachförderung zu gewährleisten.

Als Gemeinderätin und Unternehmerin wusste sie, dass das gute Beherrschen der Sprache für das Berufsleben von entscheidender Bedeutung ist. „Wussten Sie, dass alle Kinder, welche in die Grundschule mit Sprachdefiziten eingeschult werden, ein Leben lang Nachteile haben werden?“ Mit dieser Frage brachte Krieger die Dringlichkeit von Sprachförderung auf den Punkt. Im Laufe der folgenden Jahre hatte auch die Landesregierung beschlossen, die Sprachförderung für Eltern kostenfrei zu halten. Trotzdem wurde das Projekt fortgeführt. Die Spenden, die jährlich in Höhe von 8000 bis 9000 Euro von den Unternehmen geleistet werden, werden von der Gemeinde aufgestockt. Sie werden in die Sprachförderung gesteckt, was die Bildung von neun Sprachfördergruppen mit maximal sieben Kindern ermöglicht.

Unter der Leitung von Christina Gampp von der Caritas, die zusammen mit Susanne Wehrle die Arbeit koordiniert, arbeiten die drei Sprachfördererzieherinnen Aisha Martinez-Mutter, Claudia Völkle und Susanne Schulz zusammen. Sie erklärten den anwesenden Unternehmensvertretern und Gemeinderäten, wie sie den zu fördernden Kindern auf unterschiedliche Weise helfen, ihre Sprachkompetenz zu verbessern. So spielen beispielsweise gleichbleibende Rituale, wie das Singen von Liedern, das Verwenden von Lernhilfen, wie einer Puppe als Medium, und das behutsame Vorgehen mit Kindern, die beinahe gar nicht sprechen, eine wichtige Rolle. Eltern, die Kinder im Vorschulalter haben, könnten davon viel lernen, um ihre Kinder besser für die Schule vorzubereiten. Das direkte Gespräch mit ihren Kindern sei ausschlaggebend. Fernsehen und andere elektronische Medien seien dafür kein Ersatz, sie behinderten stattdessen den Fortschritt der Kinder, erklärte Susanne Schulz, die 21 Kinder im Rappenstein-Kindergarten betreut.

Krieger sieht in der Förderung der Kinder in Kitas, Kindergärten und Schulen, der Verlängerung von Betreuungszeiten bis zur Ganztagsbetreuung sowie den Bau der Kinderkrippe Löwenburg für 2,8 Millionen Euro und den Neubau des Kindergarten Rappenstein für vier Millionen Euro, einen wichtigen Beitrag, um den Standort Laufenburg für junge Familien attraktiv zu halten. Dazu tragen die 57 Erzieherinnen bei, die sich um die Kinder in den Kindergärten und Kinderkrippen kümmern. „Starke Betriebe und gute Rahmenbedingungen tragen zum guten Standort Laufenburg bei“, erklärte er abschließend.

Das Projekt

Das Sprachförderprojekt wurde 2001 ins Leben gerufen und 2010 auf Initiative von Unternehmerin Hannelore Franke durch Patenschaften von privaten Unternehmen zusätzlich gefördert. Damit werden Eltern entlastet. Stadt Laufenburg, Caritas und 30 Unternehmen sorgen koordiniert für die Sprachförderung an den städtischen Kindergärten von Laufenburg. Drei Sprachfördererzieherinnen betreuen dabei 63 Kinder in neun Gruppen mit je sieben Kindern.