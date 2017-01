Laufenburg Mit Sommerreifen auf schneeglatter Straße unterwegs

Blechschaden nach Unfall

Die falsche Bereifung hat am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Himmelreichstraße/Gewerbestraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 41 Jahre alter Mann mit seinem VW beim Abbiegen in die Gewerbestraße auf schneeglatter Straße in den Gegenverkehr gerutscht und dort mit einem heranfahrenden Lastwagen zusammengestoßen. Am Auto waren Sommerreifen montiert, die bei den winterlichen Verhältnissen eine sichere Fahrweise nicht zuließen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.