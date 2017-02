Luttingen Missionskreis St. Martin: Einsatz für Projekt in Kenia

Luttinger Missionskreis will Beitrag zur weltweiten Solidarität leisten. Trödelmarkt in der Pfarrscheuer am 15. Juli

Luttingen – Die elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Missionskreises St. Martin Luttingen wollen in diesem Jahr wieder durch bewährte Aktionen einen Beitrag zu weltweiter Solidarität leisten und versuchen, dieses Anliegen in der Gemeinde vermehrt bewusst zu machen.

Das soll geschehen durch Information, Gebet und durch die Unterstützung einer neuen Projektpartnerschaft über das Hilfswerk Misereor. Am Sonntag, 26. März, lädt die Gruppe ein zur mittlerweile sechsten „A-capella-Tour“, eine Wanderung zu Kapellen in der Pfarrei Birndorf, wobei Gebet und Erleben von Natur und Kultur miteinander verknüpft werden. Bereits eine Woche später am 2. April ist der Misereor-Sonntag, an dem die katholische Kirche überall in Deutschland die Fastenaktion für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt durchführt.

Der Missionskreis wird den Gottesdienst mitgestalten und anschließend zum Gespräch beim Apero einladen. Der beliebte Trödelmarkt in der Pfarrscheuer wird am Samstag, 15. Juli, stattfinden. Der Erlös aus dem Trödelmarkt und die Spenden, zu denen der Missionskreis aufruft, fließen in diesem Jahr in ein Projekt in Kenia. Die Erzdiözese Nairobi betreibt dort ein „Rescue Centre“ für Mädchen, die auf der Straße leben. Das Zentrum ermöglicht ihnen eine Schul- und Berufsausbildung, baut ihr Selbstwertgefühl auf und eröffnet so neue Perspektiven für ihr weiteres Leben.

IBAN: DE98 6849 0000 0035 3507 05. Für Fragen, Anregungen, Mitarbeit ist die Gruppe offen und dankbar; Kontakt über den Sprecher Winfried Gerteis, Telefon 07763/12 36.