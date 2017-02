Laufenburg Metallteil aus Böschungssicherung gerissen: Gefährliche Aktion an der Bahnstrecke bei Laufenburg

Metallteil aus Böschungssicherung gerissen: Gefährliche Aktion an der Bahnstrecke bei Laufenburg

Unbekannte haben in Laufenburg ein Metallteil aus einer Böschungssicherungs-Anlage herausgerissen und dieses auf die darunter verlaufenden Bahngleise geworfen. Die Polizei sucht Hinweise

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Laufenburg – Unbekannte haben bereits am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr im Bereich der Bahnhof-/Zimmermannstraße in Laufenburg ein Metallelement gelöst, das zur Sicherung der Böschung und des darunter verlaufenden Bahngleises dort angebracht war. Laut Polizeibericht ließen sie dieses Metallelement dann die Böschung hinunterstürzen. Glücklicherweise sei es noch vor den Bahngleisen zum Liegen gekommen. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 500 Euro. Die Angelegenheit hätte aber wohl schwere Konsequenzen, bis hin zu einem Zugunglück, nach sich ziehen können, wäre das entfernte Teil auf die Gleise gefallen, so die Polizei weiter. Daher sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder den Verantwortlichen geben können. Diese können sich beim Polizeiposten Laufenburg (07763/928815) melden.