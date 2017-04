Laufenburg Messerstecherei am Bahnhof Laufenburg: Angeklagter wird freigesprochen

Das Landgericht Waldshut spricht einen 28-Jährigen frei, weil kein Vorsatz im Angriff mit einem Messer belegt werden kann. Es kann nicht sicher bewiesen werden, dass die Streiterei am Bahnhof Laufenburg tatsächlich vom Angeklagten ausgegangen ist.

Das Landgericht Waldshut-Tiengen sprach am Mittwoch einen 28-jährigen Mann frei, der sich wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten musste. Der Angeklagte stach laut Überzeugung des Gerichts am 8. Dezember vergangenen Jahres einen 27-Jährigen am Laufenburger Altstadtbahnhof mit insgesamt drei Messerstichen nieder. Die Strafkammer kam laut ihrer Urteilsbegründung zu dem Entschluss, dass ein Vorsatz für die Tat aufgrund der Beweislage nicht ermittelt werden konnte.

Die Staatsanwaltschaft verwies in ihrem Plädoyer auf das Rachemotiv des Angeklagten. So soll der Angeklagte nach der Prügelei im November angegeben haben, dass die Sache noch nicht vorbei sei. Laut Staatsanwalt habe sich der Angeklagte auch auf weitere Prügeleien eingestellt, da er ein Messer bei sich trug. Zudem gab das Opfer an, dass es sich mit dem Angeklagten vertragen wollte. Als zentrales Indiz für die Schuldfähigkeit des Angeklagten sah die Staatsanwaltschaft die Zeugenaussage einer Frau, die angab, der Angeklagte habe das Opfer angegriffen. Daher ging die Staatsanwaltschaft nicht von Notwehr aus und plädierte für eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten.

Entgegen der Meinung der Staatsanwaltschaft argumentierte der Verteidiger gegen eine vorsätzliche Tat. Das vom Staatsanwalt genannte Rachemotiv bezeichnete der Verteidiger als "spekulativ", da das Zusammentreffen am Tatort laut Verteidigung rein zufällig gewesen sei. Der Verteidiger gab außerdem an, dass das mitgeführte Messer keinerlei Rückschlüsse auf einen geplanten Angriff zulasse. Aufgrund vorheriger Streitereien zwischen den Männern sei das Messer von dem Angeklagten mitgeführt worden, da dieser Angst vor dem Opfer gehabt hatte.

Des Weiteren gebe es laut Verteidiger keine tragfähigen Zeugenaussagen über den Beginn des Kampfes. Lediglich das rasche Voranschreiten der Auseinandersetzung konnten die Zeugenaussagen bestätigen. Der Verteidiger des Angeklagten verwies dabei auf die Dynamik des Kampfes, welche die Vorsätzlichkeit der Tat ausschließe. Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft plädierte der Verteidiger für einen Freispruch des Angeklagten.

Am Mittwochnachmittag folgte dann der Freispruch des 28-jährigen Mannes. Die Strafkammer habe laut dem Vorsitzenden keine gesicherte Grundlage dafür, dass die Tat auch wirklich vom Angeklagten ausging. Genauso wie die Verteidigung geht die Strafkammer von einem zufälligen Treffen der Beteiligten aus, wobei der Angeklagte das Messer aus Angst mit sich geführt habe. Auch die Zeugenaussage, auf die sich die Staatsanwaltschaft beruft, hielt die Kammer nicht für tragfähig. Die Versuche des Opfers, sich mit dem Angeklagten zu vertragen, stufte die Kammer als nicht glaubwürdig ein. Laut dem Vorsitzenden der Kammer handelte der Angeklagte in dem "erbitterten" Kampf aus Notwehr. Dies habe den Einsatz des Messers als Möglichkeit zum Selbstschutz legitimiert.