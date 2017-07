Laufenburg MV Luttingen veranstaltet wieder Hüttengaudi

Der Musikverein Luttingen veranstaltet wieder sein sein Nussbaumfest. Auf dem Programm stehen drei Festtage mit einem jeweils unterschiedlichen Motto.

Eine Bierzeltgarnitur unter schattenspendenden Nussbäumen mit guter Verpflegung und abwechslungsreicher musikalischer Unterhaltung: So kennt man das Nussbaumfest des Musikverein Luttingen. Auch in diesem Jahr soll das Fest von Freitag, 14. Juli bis Sonntag, 16. Juli auf der Nussbaumwiese an der B 34 in Luttingen wieder viele Gäste anlocken. Dabei ist für jede Altersgruppe etwas geboten. Selbst bei Regen bietet eine Überdachung Schutz vor den tropfenden Bäumen.

Den Beginn macht am Freitagabend ein Handwerkerhock. Das Fest wird um 17 Uhr eröffnet und ab 19 Uhr wird der Musikverein aus Wyhlen die Zuhörer musikalisch unterhalten. Weiter geht es am Samstag mit einem Trachtenabend und die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg wird von 19 bis 21 Uhr den musikalischen Rahmen darstellen. Der Eintritt hierfür liegt bei drei Euro. Ab 21 Uhr heißt es dann: „Dirndl trifft auf Lederhosen“ und passend zu dem Motto wird die „Hüttenband“ für Oktoberfeststimmung sorgen. Der Eintritt ist dann ab 16 Jahren gestattet und beträgt fünf Euro. Am Sonntag steht traditionelle Blasmusik auf dem Programm. Den Auftakt macht der Musikverein Dogern mit einem Frühshoppen ab 11.30 Uhr. Es wird ab 14 Uhr weitere Nachmittagskonzerte mit den Musikvereinen Kadelburg, Oberhof und Hochsal geben.

Für das leibliche Wohl der Gäste wird der MV Luttingen selbst sorgen. Neben leckeren Speisen vom Grill wird es Pommes sowie Wurst- und Kartoffelsalat geben. Alkoholische Spezialitäten bietet am Freitag- und Samstagabend der Sekt- und Weinstand. Am Sonntag kann zusätzlich der traditionelle Nusskuchen mit Kaffee genossen werden.

Wer jetzt also ein für sich ansprechendes Programm gefunden hat, darf gerne am Nussbaumfest vorbeischauen, denn die Musikerinnen und Musiker aus Luttingen freuen sich über zahlreiches Erscheinen.