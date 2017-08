Laufenburg Letzte Ruhestätte seit 70 Jahren: Blick auf die Geschichte des Laufenburger Friedhofs

Blick auf die Geschichte des Waldfriedhofs in Laufenburg, der am 31. August 1917 eingeweiht wurde.

Laufenburg – Geschichtlich bedingt gibt es im Laufenburger Stadtgebiet drei Friedhöfe in Hochsal, in Luttingen und in Laufenburg selbst den Waldfriedhof, der im Grunde eine von Waldbäumen umstandene Hochfläche darstellt. Dieser Gottesacker, wie man früher sagte, ist vor 70 Jahren, am 31. August 1917, in einer schlichten Feier eingeweiht worden. Es sprachen Bürgermeister Ulrich Eggemann, der katholische Stadtpfarrer Heimgartner und sein evangelisches Pendant Müller.

Für den musikalischen Rahmen sorgte der Männergesangverein Laufenburg. Nach dem Bau der Hans-Thoma-Schule auf dem Rappenstein 1931-33 – vorher war die Volksschule im Rathaus untergebracht – war die Verlegung des Friedhofs von der Heilig Geist-Kirche hinaus ins städtische Schulerholz an der Hännerstraße die zweite innerstädtische Verlagerung von Gewicht.

Jahrhunderte lang waren die Einwohner von Laufenburg rechts des Rheins auf dem kleinen Grundstück vor der Kirche, das der Stadt gehörte, beerdigt worden. Bei der Teilung der einst vorderösterreichischen Stadt am 1. Januar 1802 lebten in Kleinlaufenburg 260 Personen, 1914 waren es rund 700 und 1939 etwa 2000. Kein Wunder, dass die Liegezeiten auf der kleinen Fläche immer kürzer wurden.

Kein Wunder auch, dass Gemeinderat und Bürgerausschuss sich bemühten, einen neuen Friedhof anzulegen. 1920 beschloss man, einen solchen auf einer ebenen Fläche im Allmendwald zu schaffen. Acht Jahre später kam das Schulerholz in die Diskussion, 1934 die Obere Sitt mit den römischen Ruinen. Dann brachte Bürgermeister Alois Häffner wieder das Schulerholz ins Gespräch, obwohl es viele Laufenburger ablehnten, so entfernt und auf dem Gebiet der Gemeinde Niederhof bestattet zu werden. 1940 waren die Pläne fertig, ein Jahr später genehmigte sie das Landratsamt Säckingen. Doch der Ortsgruppenleiter Wekerle legte Widerspruch ein, das Vorhaben diene nicht dem Krieg, es sei „wehrkraftzersetzend“. Damals ein Totschlagargument.

Nach dem Weltkrieg verschlimmerte sich die Lage wegen einer hohen Sterblichkeitsrate. Der Gedanke, den Friedhof vor der Kirche in Richtung Schlössle zu erweitern, wurde nicht zuletzt wegen einer Unterschriftenaktion verworfen. So verhandelte der Fabrikant Ulrich Eggemann im Herbst – 1946 vom Gemeinderat gewählter Bürgermeister und von der französischen Besatzung bestätigt – mit der Gemeinde Niederhof. Man wurde sich handelseinig und der Gemeinderat stimmte zu. Erst 1977 kam das Schulerholz nach einem Geländetausch mit Murg zum Stadtgebiet Laufenburg. Die Franzosen interessierte ein neuer Friedhof nicht, wenn nur sonst allen Auflagen zur Ablieferung und zur Verfolgung der Nazis Genüge getan würde.

Ein Gemeinderatsbeschluss für den neuen Friedhof ist nicht protokolliert, doch der Freiburger Gartenarchitekt Walter Bensel plante die Anlage und der Obersäckinger Bauunternehmer Hausin und Mitarbeiter des Bauhofs setzten das Geplante um. Am 31. August 1947 konnte man den Waldfriedhof einweihen und sich freuen, ein drängendes Problem gelöst zu haben. Eine würdevolle Stätte für die Toten und die Trauer um sie war geschaffen.

Am 11. Februar 1948 beschloss der Gemeinderat, „dass der alte Friedhof für die allgemeine Belegung mit sofortiger Wirkung geschlossen wird“. Im Laufe der Zeit wurden viele Grabstätten aufgehoben, die Grabsteine entfernt und heute ist es eine grüne Grasfläche. An der Wand zum Schlössle noch einige Gedenktafeln für Priester und eine Bronzetafel mit den Gefallenen des Ersten Weltkrieges, davor ein Steinkreuz, das an die Toten auf diesem Platz erinnert. Bei seiner Verabschiedung als Stadtpfarrer hat sich Wolfgang Kirchgässner dieses Kreuz gewünscht, als Freiburger Weihbischof hat er es an Peter und Paul 1980 nach einem Firmgottesdienst geweiht. Weiter vorne, auf der Mauer am Abgang zur Stadt, steht ein kleiner Engel, den die Laufenburger in ihr Herz geschlossen haben. Es ist der Überrest eines größeren Grabmals.

Was wäre der Waldfriedhof ohne seine Friedhofskapelle, in der die Abdankungsfeiern gestaltet werden. Allerheiligen 1949 wurde sie feierlich eingeweiht. Entworfen hatte sie der Architekt Aloys Ehrlich, später Baurat in Schopfheim. Er hat auch 1956/57 den Fußgängerdurchgang unter dem Rathaus geformt. Seine Vorgabe war eine Holzkonstruktion, sein Vorbild waren die skandinavischen Stabkirchen, bei denen das Tragwerk aus senkrechten Masten oder Stäben besteht, auf denen die Dachkonstruktion ruht.

Zudem wählte er einen kreuzförmigen Grundriss. Einheimische Zimmerleute führten die Arbeiten aus. Das eindrucksvolle Chorfenster schuf der Schopfheimer Glasmaler Hans Theodor Baumann: der siegreich auferstehende Christus, unten bewacht ein Engel sein Grab. Auf dem Dach ein hölzernes Türmchen, in dem das Totenglöcklein hängt, das fünf Laufenburger gestiftet haben.

Gut 30 Jahre später wurde eine Erweiterung des Friedhofs beschlossen: zu den 1100 Grabstellen sollten noch weitere 700 kommen. Verantwortlich war der Landschaftsarchitekt Dupper, der im Zuge dieser Maßnahme auch etliche Bäume fällen musste.

Am 8. November 1981 wurde die Abdankungshalle nach einer Renovation, die einem Umbau gleichkam, erneut eingeweiht. Es redeten Bürgermeister Helmut Müllmerstadt und die Stadtpfarrer Edgar Hoch (katholisch) und Helmut Bösenecker (evangelisch). Wieder war der Männergesangverein mit dabei. Der im Holzbau erfahrene Laufenburger Architekt Franz Maier hatte den Raum zu einem Rechteck umgestaltet, hatte die Außenwände verbreitert, vorne rechts und links Fenster eingesetzt, an der Giebelwand nach Norden eine Glasfront und ein einfaches gleichschenkeliges Holzkreuz angebracht. Auch im Detail war er tätig, so bei der Beleuchtung, beim Altar, beim Ambo und bei den Altarleuchtern. Alles ist nun heller und zweckmäßiger bis hin zur Lautsprecheranlage.

In der Begräbniskultur hat in letzter Zeit ein grundlegender Wandel stattgefunden. Weniger Erdbestattungen, immer mehr Urnenbeisetzungen. Gegenwärtig sind auf dem Waldfriedhof 1256 Gräber belegt, letztes Jahr fanden hier genau 50 Begräbnisse statt. Davon waren ein Viertel Erdbestattungen und drei Viertel Beisetzungen von Urnen.